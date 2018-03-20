NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈中保樂到家轉型　投資國片票房破億越判越輕！台開案趙建銘改輕判3年不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
鉅亨網

李克強：中國將續降進口商品稅率 抗癌藥品關稅力爭降

鉅亨網2018/03/20 12:38
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

中國 13 屆全國人大 1 次會議今 (20) 日閉幕，國務院總理李克強在會後中外記者會上表示，中國服務貿易處於逆差狀態，進一步開放服務業會付出一些代價但可以促進提高產業的競爭力。中國下一步的重點是放寬養老、醫療、教育、金融等服務業准入，逐步放寬甚至取消股比的限制

據央視報導，李克強表示，中國進口商品的稅率水準處於世界中等水準，中國願意以更開放的姿能繼續進一步降低進口商品的總體稅率水準。一些市場熱議的消費品，包括藥品，特別是群眾、患者急需的抗癌藥品要較大幅度地降低進口稅率對抗癌藥品力爭降到零稅率

對於服務貿易，李克強表示，中國服務貿易處於逆差狀態，進一步開放服務業會付出一些代價，但可以促進提高中國產業的競爭力。下一步重點要放寬服務業的准入，比如說在養老、醫療、教育、金融等領域會加大放寬准入力度，在一些方面逐步放寬甚至取消股比的限制。中國還會全面放開製造業，但不允許強制轉讓技術，中國將保護智慧財產權

李克強進一步表示，中國的外商投資負面清單制度會進一步進行調整縮減。今年及今後幾年會逐步放寬准入。而且還要加快推進涉及外商投資的三個法律合併成一個基礎性法律，以實現准入前國民待遇的承諾。這次全國人民代表大會已經批准了憲法修正案和政府機構改革方案，中國會遵循憲法，推進機構改革，這將更有利於堅持中國對外開放的基本國策。

李克強說，中國的努力方向是要使 13 億人的市場成為中外企業、各類所有制企業都可以公平競爭的市場，給中國消費者以更多的選擇，促使中國產品和服務升級，向高品質的方向發展。

他表示，中國的開放是一個漸進的過程，初看不起眼，幾年後成效驚人。例如 5 年前中國簡化了因私照辦理和出境的手續，結果出境人次從當年的 7000 多萬增加到去年的 1.3 億多人次，而且其中多數都是去旅遊和消費。因此看中國的開放，不僅要看細節、領域，更要看長遠、全景。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp李克強放寬取消金融股比限制中國進口商品稅率抗癌藥品零稅率製造業人大服務貿易headline
摩根士丹利：比特幣走勢像網...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan