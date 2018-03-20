摩根士丹利：比特幣走勢像網路泡沫 只是快了15倍

具體來說，在 2000 年 3 月攻頂前，納斯達克共用時 519 天，出現 278% 的漲幅。而在去年 12 月衝上 19511 美元時，比特幣只花了 35 天，就完成 248% 的漲幅，花費時間快了 15 倍。

據《CNBC》報導，摩根士丹利在周一給客戶的報告中說，在進入熊市前，2000 年的納斯達克與現代的比特幣，均見到 250% 至 280% 的漲幅。最大的差別是，比特幣漲跌速度快得多。

「幣圈一天，人間一年」講的是比特幣漲跌速度明顯快過其他資產，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 最新的報告則認為，比特幣就像網路泡沫，只是漲跌速度快了 15 倍。

摩根士丹利分析師 Sheena Shah 表示，除了速度快慢之外，比特幣的走勢與網路泡沫相當類似。

比特幣與納斯達克走勢比較 (圖表取自彭博)

Shah 表示，納斯達克指數自 2000 年以來，出現 5 次熊市，每次平均下跌 44%，而比特幣自去年 12 月高點之後，也有三波重大下修，每次也在 45-50% 附近。

兩者在熊市的反彈也類似，比特幣最近兩次反彈，平均在 43%，而納斯達克熊市反彈的幅度，平均也是 40% 左右。

交易量則是另一個可以觀察的重點，以比特幣來說，自去年 12 月之後，比特幣的交易量成長近 300%，但價格下挫。不過，反彈前都可以見到成交量下滑。

Shah 認為，比特幣及納斯達克總是在交易量下挫之後，才見到反彈，說明交易量增加時，並不代表更多投資人進入，而是資金急著出場的結果。