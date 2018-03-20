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深澳電廠爭議高 詹順貴為會議處理致歉

中央社2018/03/20 12:36
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北20日電）環保署副署長詹順貴投下關鍵票讓深澳電廠案通過環評，引起爭議，他今天致歉，認為當天審查會議氛圍亂，深澳電廠案爭議性高，若延續會議、讓大家從容投票，處理方式會更好。

深澳燃煤電廠環差案14日在環保署環評大會審查，在環評委員針對「審核修正通過」及「應就變更內容重新辦理環境影響評估」投票平手下，詹順貴投下修正通過一票，讓全案通過環評，外界譁然。

詹順貴今天上午接受廣播節目「POP搶先爆」訪問，重申他的投票立場。他認為，「應就變更內容重新辦理環境影響評估」在深澳燃煤電廠案件並不適用，因此在二選一情況下，他只能投下修正通過。

詹順貴指出，在內部討論時，他也有提出不同選項，像是補件後再審、退回目的事業主管機關等，但因為當時的會議氛圍認為可以投票，且投票重做環評的機率很高，他後來回顧逐字稿及錄音檔，當時會議確實有委員提議「補件再審」，但當天因為會議太吵、距離太遠，因此他沒聽到，他在事後也致電環評委員致歉，「這是我的疏忽」。

詹順貴也在廣播上針對當天會議處理方式致歉，他說，他身為會議主席，當時會議氛圍亂、開會時間已經到晚間9時多，面對爭議性如此高的案件，其實可以延續到下一次會議，讓大家可以再好好討論、從容投票，處理方式更好。

不過，詹順貴強調，當天審查會議若非投票不可，他仍會投下修正通過一票，深澳燃煤電廠必須與舊案比較，若送進來的是新案，他一定會投否決票，當天投票時，他也要求經濟部應該把能源轉型路徑圖如何實踐具體對外交代清楚。

詹順貴也呼籲，在指責他之餘，應該也把一些壓力轉到經濟部，讓經濟部的決策多一點對環境的思考。（編輯：唐聲揚）1070320

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