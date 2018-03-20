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AIT內湖新館將落成 梅健華領路搶先看

中央社2018/03/20 12:40
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北20日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處預計今年夏天從大安區搬遷到內湖新址。AIT今天在臉書上公布影片，由處長梅健華（Kin Moy）宣布這項消息，影片也揭露內湖新址的畫面。

梅健華在影片中，先表示要來介紹AIT正在進行的一件大事，隨後他從AIT位於信義路的現址搭乘捷運到AIT內湖新址。影片最後是梅健華抵達內湖新館的畫面，預備從大門進入。

AIT今天表示，由梅健華處長親自宣布AIT內湖新館即將落成，未來幾個月也會持續在臉書分享相關資訊。

AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）日前表示，台北辦事處預計於今年夏天搬遷到內湖，有關新址剪綵典禮的準備工作，「目前仍在規劃階段」。

AIT在內湖的新建館舍背靠小山丘，面向金湖路，佔地6.5公頃，原址為駕駛訓練學校。依規劃，AIT新建館舍包含辦公大樓、停車場、領務區、維修保養區、綠地與籃球場等。

前AIT處長楊甦棣去年2月表示，美方將派陸戰隊駐守AIT台北新址。游詩雅當時表示，按照美國在台協會現址的慣例，派駐於AIT的人力將與地方當局合作，共同維護內湖新館的安全，但AIT不評論維安的細節。

AIT台北辦事處目前位於台北市大安區信義路，但農業組、美國文化中心等單位則在不同地點。未來搬遷內湖新址後，將可集中四散各處的AIT相關單位。（編輯：鄭雪文）1070320

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