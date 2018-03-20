AIT內湖新館將落成 梅健華領路搶先看

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處預計今年夏天從大安區搬遷到內湖新址。AIT今天在臉書上公布影片，由處長梅健華（Kin Moy）宣布這項消息，影片也揭露內湖新址的畫面。

梅健華在影片中，先表示要來介紹AIT正在進行的一件大事，隨後他從AIT位於信義路的現址搭乘捷運到AIT內湖新址。影片最後是梅健華抵達內湖新館的畫面，預備從大門進入。

AIT今天表示，由梅健華處長親自宣布AIT內湖新館即將落成，未來幾個月也會持續在臉書分享相關資訊。

AIT發言人游詩雅（Sonia Urbom）日前表示，台北辦事處預計於今年夏天搬遷到內湖，有關新址剪綵典禮的準備工作，「目前仍在規劃階段」。