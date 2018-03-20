到臺史博巡狩四方　拜見台灣王爺信仰

臺史博園區佔地20公頃，園區內資源豐富，除了有展示教育大樓，更有「環境解說中心」提供豐富的生態教育資源，還有大片草地提供大家打滾（誤）；臺史博謹記闡揚臺灣歷史文化的使命，館內策展多與臺灣歷史、民俗文化、土地認同相關，今天保庇左編就帶大家到臺史博認識王爺信仰！

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）在歷史古都台南的「臺江內海」曾經是歷史上文化發展的重要舞台，到了清領時期才因河流淤積、改道而淤塞成陸地；如今國立臺灣歷史博物館（簡稱臺史博）選擇落腳於臺江內海，便是期許能繼續傳承台灣歷史文化給更多人知道，讓更多人能實際、親身體會台灣歷史的生命力。

「代天巡狩」指的是領有玉皇大帝的玉帝令旨的神明親自到人間關懷民情、驅逐瘟疫、稽查吏治，代替德高望重的玉皇大帝出巡視察。其實在臺灣能代替玉帝巡狩的神明不少，其中具代表性的絕對不能不提「王爺神」。

「王爺」常常被稱為「千歲爺」，王爺並不是單一神靈，各地信奉的王爺光是姓氏就有可能不一樣，其中的傳說故事、祭典儀式也都不一樣；在日治時期曾做過普查，發現台灣王爺的姓氏就多達上百位了！我們常看到的「五府千歲」系統，就有多種排列組合，但比較常見的還是以南鯤鯓代天府的「李池吳朱范」五府千歲系統最常見。（可參考《名廟打卡》南鯤鯓代天府一文）

台灣許多迎請神明「代天巡狩」的地區多位於河、海附近，因此有了「造船請王」的習俗，「王船」是王爺往來天界、人間的重要工具，王船的製作在選材、程序上皆有嚴格標準，除了配合艙體不同功能而配有船桅、帆、舵、槳、錨、繩等工具外，王船上的兵馬調度、生活起居也都貼心設計，船身更會畫上不同的驅邪避凶符號，相當仔細、精美。

各地迎請「代天巡狩」還會舉辦道壇科儀、法會或王醮，但各地區舉辦形式、規模和天數以及其中的細節都不甚相同，因此參加不同廟宇舉辦的「代天巡狩」活動都可以有新的體驗和感受；台灣早期王醮記錄多與移民水土不服、瘟疫傳染有關，雖然瘟疫已經走進歷史，但在王醮中還是可以看到「和瘟科儀」、「解瘟逐疫」押煞勸離、收押不潔之物。

想要更深入了解台灣的王爺信仰那絕對不能錯過臺史博這次《巡狩四方》臺灣及東南亞王爺信仰的特展，只要走進展間就可以詳細了解王醮儀式、儀式準備、祭祀與科儀、遶境與送王，各個流程的意義和內容。臺史博更有多位專業解說員可解答民眾內心疑惑，你們千萬不要害羞不敢發問，保證你們走一趟臺史博，出來就可以倒背台灣王爺信仰的歷史喔（倒背還是太難了啦）！

資料參考：

國立臺灣歷史博物館

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