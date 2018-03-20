澳工程師：馬航MH370殘骸位於龍德島

根據他搜尋的圖片顯示，目前這塊區域的水底出現疑似機身及飛機前端的輪廓。他並透露目前已將資料交給澳洲運輸安全局（ATSB），後者也不排除是飛機的可能性。

「星洲網」引述澳洲業餘空難調查專家彼得麥馬洪（Peter Mc Mahon）聲明，指透過Google Earth的技術顯示，殘骸位於印度洋西南部模里西斯的龍德島（Round Island）以南16公里的海底。

（中央社記者郭朝河吉隆坡20日專電）馬來西亞媒體報導引述澳洲一名工程師言論表示，指近期已透過GoogleEarth發現失蹤4年的馬來西亞航空公司MH370客機殘骸位置，位於龍德島以南16公里的海底。

據悉，目前馬航MH370搜索團隊從未搜索過此處。

馬航MH370波音777客機於2014年3月8日，載著239名乘客及機組人員，原定從吉隆坡前往北京，卻在起飛約40分鐘後與塔台失聯，不知所終。

MH370失蹤近17個月後，印度洋法屬留尼旺島（LaReunion）海灘出現疑似客機機翼殘骸及一件破爛行李，之後並獲美國調查員及大馬官員鑑定為馬航MH370波音777客機機款所有。之後在模里西斯東北部海岸也曾尋獲機翼殘骸，並獲得馬來西亞和澳洲官員證實屬於MH370。

馬來西亞、中國及澳洲曾在南印度洋12萬平方公里範圍內展開大規模搜索行動，耗資達1.6億美元，卻始終找不到機身殘骸，並在去年1月一無所獲下宣布結束行動。不過近期宣布將重新展開搜尋，而新的搜索海域深度可能超過4700公尺，因此搜尋花費可能超過馬來西亞政府提供的最高經費7000萬美元。（編輯：陳惠珍）1070320