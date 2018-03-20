北北基桃第二堆高機檢定場 光啟高中啟用

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市光啟高中今天舉行「人才發展品質管理系統(TTQS)」銅牌證書授證暨堆高機培訓級檢定場啟用典禮。桃園市長鄭文燦除肯定學校為技職教育努力，也鼓勵光啟高中推動創客教育。

光啟高中今天舉辦TTQS授證暨堆高機培訓及檢定場啟用典禮，鄭文燦應邀出席並表示，桃園市約有2000家物流業者，是北台灣重要的物流基地，光啟高中能取得「人才發展品質管理系統（TTQS)」銅牌證書，並通過勞動部認證，完成堆高機培訓及檢定場，是對技職教育的一大肯定。

鄭文燦表示，不管是物流中心、機場、港口、大型賣場都需要堆高機人才，學生在取得證照後，起薪更上看新台幣5萬元，除了肯定光啟高中是「技職教育的燈塔」，也鼓勵學校推動創客教育，發揮「動手做」的精神。