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北北基桃第二堆高機檢定場 光啟高中啟用

中央社2018/03/20 12:49
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市光啟高中今天舉行「人才發展品質管理系統(TTQS)」銅牌證書授證暨堆高機培訓級檢定場啟用典禮。桃園市長鄭文燦除肯定學校為技職教育努力，也鼓勵光啟高中推動創客教育。

光啟高中今天舉辦TTQS授證暨堆高機培訓及檢定場啟用典禮，鄭文燦應邀出席並表示，桃園市約有2000家物流業者，是北台灣重要的物流基地，光啟高中能取得「人才發展品質管理系統（TTQS)」銅牌證書，並通過勞動部認證，完成堆高機培訓及檢定場，是對技職教育的一大肯定。

鄭文燦表示，不管是物流中心、機場、港口、大型賣場都需要堆高機人才，學生在取得證照後，起薪更上看新台幣5萬元，除了肯定光啟高中是「技職教育的燈塔」，也鼓勵學校推動創客教育，發揮「動手做」的精神。

光啟高中董事長黃東榮表示，今天啟用的堆高機檢定場，是北北基桃僅有的第二個檢定場，過去民眾考照不但要排隊，還得遠赴宜蘭三星，考量當前產業界人才荒，也為學生提高求職含金量，光啟高中決心投入百萬資金整建軟硬體設備，短短半年就獲得勞動部頒發的合格證書。

光啟高中校長張添洲表示，校內有23個乙、丙級國家技能檢定場，平時除了提供學生上課學習外，每年可提供4000多人次利用檢定場取得證照。（編輯：卞金峰）1070320

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