高盛警告：風險調整後收益正快速下降 對成長前景擔憂

從升息到成長放緩，風險正在加倍，這使得那些依賴傳統「股債組合」的投資者，曝露更多風險，這些股債資產曾經是相互平衡狀態，但現在卻一起走跌。

《彭博社》報導，由於看空美債市場的投資者尚未完全出動，而二月份股市大跌，高盛分析師週一 (19 日) 表示，投資人最好趕快習慣於大幅減低的回報，甚至高盛分析師還警告，更高的波動將會導致股票收益下降，而債券則失去對沖的效用，認為各類資產投資組合的風險調整後收益，正快速下降。

再舉一個基金投資組合的實例來看，DFA Global Allocation 60/40 股債配比的產品組合，正展現了此轉變。

如下圖所示，去年股票和債券之間的溫和關聯性，以及無法阻擋的牛市，使得 DFA Global Allocation 60/40 股債配比基金的 30 天波動率，一度降至 2.5％的歷史低點，現在，實現價格波動率卻高達 11.6％。

DFA Global Allocation 60/40 股債配比之投資組合，波動正在增加

展望後市，高盛建議購買股票而不是債券型商品，但即使是股票，也應謹慎對待，若經濟成長不如預期，收益可能會一起下降。

摩根大通上週曾警告，美國經濟正處於「中期週期的黃昏」，投資者應該為經濟衰退有所準備，儘管現階段摩根大通策略師認為，還不需要退出股票市場。

匯豐控股也發出警告，由 Pierre Blanchet 帶領的策略師本月寫道：「市場已經進入了一個轉型階段，風險調整後收益降低了，但目前還沒有進入新的體系。」

高盛策略師寫道：「當經濟成長依然強勁時，我們會建議持續投資股票風險和『逢低買進』，而當成交量不高時，我們會建議購入小額的對沖基金，以防止升息或增長面臨問題。」

無論市場走向如何，2018 年的風險調整後收益，相對於今年稍早時候，會略有下滑。高盛的警告與華爾街產生共識，對市場的成長前景感到擔憂。