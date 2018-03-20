TRF爭議案 金管會：沒有逃避任何責任

黃國昌說，前陣子監察院終於對TRF爭議作出調查報告，看完後的感想是，這不就是他在立法院財政委員會一次又一次質詢，希望主管機關硬起來處理，當時要求金管會要禁止銀行銷售TRF，這些銀行為了賺取中間差價，讓這麼多中小企業投入獲利有限但損失沒有上限的遊戲。

TRF（目標可贖回遠期契約）受害聯盟上午在立法院舉行「衍生性金融商品爭議」公聽會，邀請時代力量立委黃國昌、民進黨立委蔡易餘、江永昌、劉建國及國民黨立委曾銘宗等人出席。

他要問，當時做這些違法行為的人有被追究嗎？受害的投資人損失有賠償嗎？這兩個基本問題沒做到，「金管會只是在掩飾自己的無能而已」。

TRF受害者代表林美穎說，銀行違規招攬、製作不實的授信文件，這樣的手法合法嗎？受害人普遍遇到的狀況，是銀行誘導客戶說只要2到4個月就會結束，勸誘客戶從事高風險複雜交易，卻不公開交易內容，銀行還隱匿高額利潤，卻讓客戶承擔全部風險，有善盡「善良管理人」義務嗎？

受害者代表劉家龍表示，TRF事件只有受害者、沒有加害者，錯誤的政策比貪污更可怕，台灣的金管會對「法人專業客戶」的定義，只規定最近一期經會計師查核或核閱的財務報告，總資產超過新台幣5000萬元的法人或基金，但對投資經驗、金融知識、風險承受能力完全沒規範。

劉家龍說，政府要清楚交代這些錢流向何處、最終受益人是誰？有沒有牽涉洗錢防制法？TRF受害聯盟要求金管會應儘速安排查證，哪些受害者不具備「真正」專業投資人資格？請金管會儘速與受害者聯盟開會，協助查證並釐清事實真相。

王立群說，會虛心檢討，在監理工作進行改進，「TRF有當時市場背景、交易風氣」，從過程中不管是廠商、銀行經過市場變動，都學到寶貴經驗，有些付出沈痛代價，金管會以積極態度協助客戶、銀行持續、平順地解決交易爭議，把損失降低。

他說，到今年3月份為止，相關爭議案件289件，達成和解或由銀行接受調處、進入仲裁的有187件，目前還有102件處理中，會持續把未結案件完善的處理。另外，因市場發展過程快速，也把相關法規精進，並檢討、修正。

王立群表示，「金管會沒有逃避任何責任」，畢竟是行政機關，會鼓勵金融機構要跟客戶合理解決、協商，過程中金管會只能維持行政中立，要客戶、銀行發揮智慧，把問題處理掉，也會協助處理相關爭議。（編輯：溫貴香）1070320