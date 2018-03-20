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4張圖解釋：科技股跌勢很快就會雨過天青

鉅亨網2018/03/20 13:00
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一連串的壞消息使科技股在周一 (19 日) 出現大跌，但這還不足以讓多頭陷入沉寂。

據傳與川普總統競選活動有關的公司可能未經許可從用戶檔案中收集數據，導致納斯達克 100 指數連續第 5 個交易日下跌，這是自 2016 年 11 月以來最長的連跌紀錄。這則消息引發人們擔憂，這家社群媒體巨頭將在華盛頓面臨更多的監管審查。

此外，歐盟委員會一項提案表明，像 Alphabet Inc. (GOOGL-US) 或 Twitter Inc. (TWTR-US) 這樣的公司可能依其用戶所在地的總收入而面臨 3% 的稅收，進一步惡化了市場情緒。

在納斯達克 100 指數創下新的紀錄之後不到一周，在上月市場修正之後反彈 13%，周一再度重挫。以下是可能需要一些刺激的四個圖表：

收入增長

儘管科技股目前交易量較低，但如果公司能讓投資人相信下個月開始發布第 1 季業績仍保持成長的話，科技股依然能獲得提振。據《彭博社》調查分析師表示，在此期間，產業收入可能增長 23%，同期標準普爾 500 指數成長 17%。

（圖取自彭博）
（圖取自彭博）

根據瑞士信貸集團首席股票策略師 Jonathan Golub 的說法，收入快速成長是看漲的主要原因之一。他預計，科技股在 2018 年將實現 10% 的收入增長，而標普 500 指數則為 6.7%。他表示，支持這次上漲的主力將來自強勁的基本面和具魅力的價格對現金流。

「市場總是會上漲和下跌，」Golub 說，「真正的問題是，我們是否認為華府的擔憂會嚴重干擾宏觀背景？至少我不這麼認為。對臉書 (Facebook) (FB-US) 的擔憂是否足以改變我們對該產業的看法？不會的。」

Facebook 對整體大盤沒有影響

據報導，政治廣告公司 Cambridge Analytica 未經用戶同意保留了數百萬臉書用戶的訊息，這是臉書 4 年來最大單日跌幅。

Miller Tabak 的首席策略師 Matt Maley 指出，臉書已經承受美國和歐洲立法者的壓力，而最新的發展對於全面的科技產業來說並不糟糕。

（圖取自彭博）
（圖取自彭博）

「臉書已經受到數月的審查，投資人已經習慣了，」Maley 說，「如果是 Netflix (NFLX-US) 或亞馬遜 (AMZN-US) 大跌，那才會大事不妙。」

Maley 指出，臉書短期內跌幅可能會很大，這取決於政府可能採取的行動。在這種情況下，科技類股可能會受到英特爾 (INTC-US) 或美光科技 (MU-US) 等晶片廠商的支撐，因為這些股票不會受到此類舉動直接影響。

高於支撐水平

儘管近期出現下跌，但從技術面來看，科技產業並不看空。標普 500 IT 類股數中超過 84% 的股票在 50 日均線上方交易，接近 2 月拋售前的最高水平。相比之下，標普 500 指數約為 51%。

（圖取自彭博）
（圖取自彭博）
空頭退出關鍵科技 ETF

最後但並非最不重要的，是看看空頭在做什麼。

（圖取自彭博）
（圖取自彭博）

根據 IHS Markit 編製的數據顯示，上週由 PowerShares QQQ Trust Series 1 交易所交易基金賣出的空頭股票數量由 2 月底的 2200 萬股下跌至 700 萬股。投資人上周向 ETF 注資 33 億美元，這是網路泡沫以來最大的金額。

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