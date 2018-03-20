祝賀伊朗過新年 川普不忘批德黑蘭政府

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）在伊朗歡度新年（Nowruz）之際，美國總統川普今天向伊朗人民表示祝賀，但也藉此批評伊朗政府，尤其是伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）。
路透社報導，川普說：「我祝全世界慶祝春季來臨的數百萬人，有個美好且幸福的新年。」不過他也說，伊朗人民背負著統治者施加的沈重壓力，「這些統治者是為自己服務，而不是為人民服務」。
川普曾揚言要讓華府退出限制伊朗發展核武的多邊協議，還說伊斯蘭革命衛隊是「敵軍，不僅殘忍對待伊朗人民，還偷他們的東西，資助海外恐怖主義」。
川普在聲明中表示，伊斯蘭革命衛隊砸逾160億美元（新台幣4694億元）資助敘利亞政府，支援敘利亞、伊拉克和葉門的好戰分子和恐怖分子。
他也指控伊斯蘭革命衛隊使伊朗人民一貧如洗、破壞環境和壓迫民權。
川普去年發表伊朗新年賀詞時，語氣沒有今年強硬，也沒有提到與政治相關的議題。
川普今年1月對2015年伊朗核協議的歐洲簽署國下達最後通牒。2015年伊朗核協議旨在限制伊朗發展核武，並以解除貿易和經濟制裁作為交換條件。
共和黨籍的川普表示，他們必須同意「修正伊朗核協議中嚴重的缺失」，民主黨籍前總統歐巴馬執政時也同意這點，否則美國將拒絕延長制裁伊朗的豁免期。除非川普在5月12日宣布新的制裁「豁免」，否則美國將恢復對伊朗制裁。（譯者：陳昱婷/核稿：鄭詩韻）1070320