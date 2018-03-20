祝賀伊朗過新年 川普不忘批德黑蘭政府

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）在伊朗歡度新年（Nowruz）之際，美國總統川普今天向伊朗人民表示祝賀，但也藉此批評伊朗政府，尤其是伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）。

路透社報導，川普說：「我祝全世界慶祝春季來臨的數百萬人，有個美好且幸福的新年。」不過他也說，伊朗人民背負著統治者施加的沈重壓力，「這些統治者是為自己服務，而不是為人民服務」。

川普曾揚言要讓華府退出限制伊朗發展核武的多邊協議，還說伊斯蘭革命衛隊是「敵軍，不僅殘忍對待伊朗人民，還偷他們的東西，資助海外恐怖主義」。