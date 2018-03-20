清明防災演習 北市消呼籲4不2記得

（中央社記者黃麗芸台北20日電）清明節將至，台北市消防局今天在陽明山第一公墓舉辦防災演習，利用視訊119App和救災機車救人、滅火，提醒民眾掃墓用火謹記「4不2記得」，並供「救援小水袋」讓民眾使用。
消防局發布新聞稿表示，為因應清明節到來及提高民眾安全意識，今天上午在陽明山第一公墓舉辦防災演習，除強化清明期間防災應變能力，也提醒民眾，清明祭祖要注意火燭使用安全。
這次演習情境，模擬民眾因心肌梗塞發作而失去意識，身旁民眾使用「視訊119App」報案，將災害影像、照片及報案人GPS座標傳到局內救災救護指揮中心，可明確傳達現場情形及縮短消防人員抵達現場時間。
另一模擬情境則為，民眾祭祖焚燒紙箔卻不慎引發火災，現場警戒人員及消防人員立即使用「火撲」及「背負式幫浦」救災滅火，但現場風勢過大造成飛火現象而擴大延燒，基於考量山區道路狹小車輛出入不易，立即出動「救災機車」進行初期滅火，再出動小型水箱車以水線方式攻擊火勢，展現山林火災救災能力。
消防局提醒，民眾掃墓習慣燒紙箔、焚燒墓園雜草，稍有不慎極易引起火災，呼籲民眾清明掃墓用火時要謹記「4不2記得」，分別為「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹；以及「記得滅餘燼」和「記得收垃圾」。
一旦發現火災情事，消防局說，請民眾要立即撥打119報案或通知附近消防警戒人員處理。
消防局表示，3月24日至4月8日期間，也將於北市34處合法公立公墓地區進行防煊導警戒工作；並於假日時段的3月24、25日及4月1、4、5、6、7、8日等8天，由消防局暨台北市義勇消防總隊派消防車及人員於富德靈骨樓及陽明山第一公墓進行駐守警戒及防煊導。
同時，消防局也製作救援急先鋒「救援小水袋」供掃墓民眾裝水，安全又環保且可重複使用，假日時段準備3000份在富德靈骨樓及陽明山第一公墓由駐守警戒人員發放。（編輯：梁君棣）1070320