清明防災演習 北市消呼籲4不2記得

（中央社記者黃麗芸台北20日電）清明節將至，台北市消防局今天在陽明山第一公墓舉辦防災演習，利用視訊119App和救災機車救人、滅火，提醒民眾掃墓用火謹記「4不2記得」，並供「救援小水袋」讓民眾使用。

消防局發布新聞稿表示，為因應清明節到來及提高民眾安全意識，今天上午在陽明山第一公墓舉辦防災演習，除強化清明期間防災應變能力，也提醒民眾，清明祭祖要注意火燭使用安全。

這次演習情境，模擬民眾因心肌梗塞發作而失去意識，身旁民眾使用「視訊119App」報案，將災害影像、照片及報案人GPS座標傳到局內救災救護指揮中心，可明確傳達現場情形及縮短消防人員抵達現場時間。