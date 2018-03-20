2018WDJ狗糧評鑑來囉！快來看看今年哪些品牌有

寵毛網每年都會將WDJ狗糧推薦榜單翻譯成中文版，好方便各位毛爸媽們在選擇寶貝們的乾乾時能夠有所參考。為什麼WDJ（美國《Whole Dog Journal》雜誌）推薦榜會那麼受到大家的信賴呢？因為他們不收廠商廣告贊助、完全靠讀者訂閱來支持網站營運，因此每年所評選出來的名單才會如此具有公信力。

今年WDJ的評選標準，大方向和過去差不多，包括穀類和蔬果比例應均衡、不能含糖、人工色素、防腐劑、香料以及加工後的肉品、拒絕認可標識不清的脂肪或蛋白質成份、應含有豐富動物性蛋白質並依重量依序排列等等。但如果大家對去年的榜單有印象的話，會發現去年有許多不錯的牌子都掉出榜外，嚇掉眾人下巴。但並不是因為這些牌子不符合上述標準，而是去年WDJ做了一個新嚐試，他們要求這些入選的廠商提供詳細的營養分析數據，如果沒有提供的就不在推薦名單之中。而今年他們取消了這項評估標準，因此我們可以看到許多大家熟悉的牌子又重回榜單之上囉！

好的，那麼就讓我們趕緊來看看今年有哪些品牌上榜吧～

首先是台灣買得到的：

接著是台灣買不到的牌子：

每年總是會有許多貓奴來詢問，怎麼沒有貓糧榜單？是的，目前WDJ只有針對狗狗食品做評選，貓糧還沒有一個較具公信力的單位在做評選。而WDJ的評選是很嚴謹的，即使同一個廠商也不見得每款系列商品都有上榜，因此，就算狗糧部份有上榜，也不等於同品牌的貓糧就是一樣推薦哦！WDJ認為，消費者應該去向自己喜愛的廠商要求營養成份分析，才能真正為寶貝們做到把關！

WDJ每一年都很辛苦地為大家評選出他們推薦的狗糧，他們還有許多像是訓練和飲食上的好文章值得參考，有興趣的人不妨訂閱一下支持他們唷！

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