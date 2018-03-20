暗指台旅法 李克強：不允許外國勢力打台灣牌

（中央社台北20日電）中國國務院總理李克強今天針對兩岸議題表示，堅持兩岸和平發展道路，也一直考慮為台灣民眾創造同等待遇。並說，兩岸同屬一個中國，不能容忍「台獨」企圖，也不允許外國勢力打台灣牌。

李克強在全國人大閉幕後，於人民大會堂舉行記者會，針對涉台議題做上述表示。

李克強表示，保持兩岸和平發展是兩岸民眾的福祉所在，中國大陸會堅定按這條路走下去，並一直考慮如何為台灣同胞到大陸工作、學習和生活，創造與大陸民眾同等的待遇，「因為我們是一家人」。

李克強說，正因為兩岸同屬一個中國，不能容忍任何「台獨」的企圖、主張和行徑，也不能允許外國勢力「打台灣牌」，這會為兩岸人民、給兩岸關係帶來困難。