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中央社

暗指台旅法 李克強：不允許外國勢力打台灣牌

中央社2018/03/20 13:01
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北20日電）中國國務院總理李克強今天針對兩岸議題表示，堅持兩岸和平發展道路，也一直考慮為台灣民眾創造同等待遇。並說，兩岸同屬一個中國，不能容忍「台獨」企圖，也不允許外國勢力打台灣牌。

李克強在全國人大閉幕後，於人民大會堂舉行記者會，針對涉台議題做上述表示。

李克強表示，保持兩岸和平發展是兩岸民眾的福祉所在，中國大陸會堅定按這條路走下去，並一直考慮如何為台灣同胞到大陸工作、學習和生活，創造與大陸民眾同等的待遇，「因為我們是一家人」。

李克強說，正因為兩岸同屬一個中國，不能容忍任何「台獨」的企圖、主張和行徑，也不能允許外國勢力「打台灣牌」，這會為兩岸人民、給兩岸關係帶來困難。

美國「台灣旅行法」生效前後，美國企圖「打台灣牌」，一直是大陸學界的焦點揣測。

李克強聲稱，願意和認同體現一個中國原則的「九二共識」的台灣政黨、團體開展對話、協商，共同商談解決兩岸人民關心的問題，維護兩岸關係和平發展，最終實現祖國和平統一，「這是民族大義所在」。

鼓勵台美官員互訪的「台灣旅行法」16日由美國總統川普（Donald Trump）簽署，具特殊意義。中國大陸外交部、國防部等官方單位隨後接連表示「堅決反對」，今天中國國家主席習近平也在第13屆全國人大一次會議閉幕式上稱對台堅決「反分裂」」。（編輯：翟思嘉/朱建陵）1070320

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