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YouBike將破1億人次 柯文哲：台北的驕傲

中央社2018/03/20 12:59
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北20日電）YouBike騎乘人次將破億，交通局祭出相關抽獎優惠。台北市長柯文哲今天笑說，YouBike是台北市的驕傲，代表台灣自行車工藝技術與居民公德心到達一定水準。

交通局祭出YouBike相關抽獎優惠，今天起至5月31日期間內騎乘10次，可享有1次抽獎機會，獎品有iPhone X 64G、儲有新台幣500元的悠遊卡紀念卡。

目前YouBike騎乘人次約9888萬，若騎乘者為第9910萬人次，可獲儲有1000元的悠遊卡、9920萬人次可獲2000元悠遊卡，以此類推，第一億人次可獲1萬元悠遊卡。

此外，4月1日起，只要民眾在台北市的YouBike站借、還車，完成扣款程序後1小時內轉乘捷運或公車，可優惠5元；搭乘捷運或公車後在1小時內騎乘YouBike，也可享有前30分鐘免費。同時擴大使用範圍，持敬老卡也可騎乘YouBike。

YouBike在前台北市長郝龍斌任內推行，於民國98年啟用至今已有9年，柯文哲今天也邀請郝龍斌出席記者會。他會後受訪時說，「政治上是這樣，該給人家的要給人家，YouBike的確是郝市府時代的重要成就」。

郝龍斌致詞表示，他甫推動YouBike時遇到重重困難與質疑，像是家長們直接到市長室陳情，希望不要在校園周遭設站，影響接送孩子；要推廣前30分鐘免費優惠、廣設站點來提高使用率時，巨大董事長劉金標差不多已賠新台幣5000多萬元。

郝龍斌說，不僅如此，YouBike廣設站點處都有民眾抗爭，他則勉勵市府同仁，對的事情要堅持下去，如今騎乘人次已快破億，代表當初的堅持是正確的。

柯文哲也說，他出訪荷蘭時，發現原來荷蘭人一直以為捷安特是荷蘭品牌，不知道是台灣的，代表捷安特已經好到在歐洲國家營造出品牌名聲。而400站的YouBike在去年已設置完成，共1萬3000輛。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070320

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