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〈房產〉台中商辦需求旺 去化率連2年成長 大型建商

鉅亨網2018/03/20 13:10
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在商辦升級需求導引下，包括興富發 (2542-TW) 等大型建商已陸續在台中推出頂級商辦產品，興富發總裁鄭欽天也看好這類型等商用不動產，今年台中市七期，則有中信金 (2891-TW) 與台灣人壽合作的新商辦大樓招租最受矚目，根據外資商仲業者調查，2016 年台中七期頂級商辦當年度去化率高達 68%，去年更近 8 成，已是連續 2 年成長。

今年台中市七期，有中信金 (2891-TW) 與台灣人壽合作的新商辦大樓招租最受矚目，市場看好，此來自中信金出租案，將增加當地高達 7335 坪的商辦量的供給量。

至於目前台中頂級商辦租金，每月每坪已站穩 1000 元，需求主要來自半導體、軟體科技業、及銀行保險業者，近幾年則有加入轉型階段的傳統產業，其中租賃需求多半落在 1000-3000 坪之間。半導體、軟體科技業、銀行保險企業為七期頂商辦主要租戶。

依高力國際台中分公司調查，2016 年台中七期商辦與新完工釋出總量體約 14.76 萬坪，當年度直接去化坪數便高達 10.03 萬坪，去化比率達 68%；去年總量體達 16.79 萬坪，當年也直接去化高達 13 萬坪，去化比率高達近 79%。

高力國際董事總經理劉學龍指出，近幾年台中頂級商辦逐年熱絡原因，除建商為度過住宅的低迷買氣，開始嘗試興建不同標的外，最主要是台中產業正面臨升級國際與二代接班階段，不論是買或租都有一定需求。

劉學龍指出，近期台中市政府積極推動如水湳經貿園區、捷運文心北屯線機廠及車站、舊市區改造再生等重大建設計劃，預計將吸引更多跨國企業，以及相關創新、研發、文創、觀光、法律、財務、建築及工程等顧問公司前來台中設立營運或辦公據點，可望加大加速對七期頂級跟 A 級商辦大樓的空間需求。

過去台中並沒有相當規模的頂級商辦聚落，多半是散落在台中各個市區，加上屋齡超過 20 年，多數設備以及設施都已老舊未更新，因此，新型態以及新工法，甚至加入最新設施的頂級商辦，已成為企業首要標的。

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