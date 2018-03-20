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中央社

外交部：新任露國駐台大使曾先訪台了解交接

中央社2018/03/20 13:03
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北20日電）聖露西亞駐台大使艾曼紐（Hubert Emmanuel）將離任，外交部今天表示，為求無縫接軌推動兩國關係，露國新任駐台大使人選近期曾先到台灣進行交接工作，了解大使館運作等。

外交部拉丁美洲及加勒比海司長周麟在外交部例行新聞說明會回應記者詢問表示，聖露西亞政府非常重視新大使接任，希望無縫接軌，派遣繼任人選3月初抵台進行交接工作，利用停留一週時間，先了解大使館運作等，希望未來接掌新職後順利推動雙邊關係。

周麟說，新任大使曾任露國觀光部次長、駐法國、德國等國大使；目前不便公布人選，但預計短期內將公布。

周麟表示，露國新任大使人選訪台時，有私下與他會面；對於新職，對方表示「非常期待」，希望未來順利促進台露合作與交流。

此外，周麟表示，外交部長吳釗燮16日代表政府頒贈「大綬景星勳章」給艾曼紐，表彰他駐台期間對促進台露關係與雙邊合作的貢獻。

周麟說，艾曼紐駐台2年多，促成露國政府高層與經貿團訪台，對促進邦誼有很大貢獻。

艾曼紐為聖露西亞首任駐台大使，西元2015年11月6日抵台履新。同年6月，聖露西亞在台設立大使館。

外交部表示，艾曼紐曾派駐紐約擔任副總領事，也曾任露國農業部次長及外交部次長等要職。（編輯：李明宗）1070320

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