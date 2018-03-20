仁愛牙科醫療站成立 偏鄉每週5天有牙醫

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投縣仁愛鄉牙科醫療站今天揭牌，每週4天可看診，搭配衛生所每週1天牙科門診，使仁愛鄉居民週一到週五都有牙醫師服務。

增加偏鄉醫療資源，台中市與南投縣牙醫師公會在仁愛鄉霧社設立醫療站，今天揭牌，4月起多名牙科醫師駐診，使仁愛鄉居民每週一到週五都有牙醫師服務，不用多跑30公里下山到埔里鎮就診，醫療站今天揭牌。

南投縣長林明溱出席致詞說，仁愛鄉衛生所每週三上午有牙科門診，考量民眾口腔保健及牙齒治療需求必要性，由衛生局邀南投縣牙醫師公會研商牙科診療設置規劃，及增加牙科診次、夜診可行性，經過多次討論，由衛生局協助尋找合適場地，今年完成醫療站設置。