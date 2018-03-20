推展林業接軌國際 林試所取得雙證書

張彬表示，國際森林管理委員會（FSC）推動的森林認證系統包括上游的森林管理（FM）與下游的林產品產銷監管鏈兩大驗證範圍，國內引進FSC的森林認證系統以來，計有5張森林管理驗證證書、226張林產品產銷監管鏈證書，響應國際打擊非法盜採、非法木材貿易行動。

「林業試驗所FSCTM COC 證書授證儀式暨林產品產銷驗證研討會」今天在林試所舉行。包含農委會副主委李退之、林試所前所長黃裕星、林試所所長張彬及產業界相關人士均出席見證。

（中央社記者楊淑閔台北20日電）林業試驗所多年來默默推動與國際接軌的林業版生產履歷，繼取得林業上游的森林管理驗證證書，今天再獲頒下游產品產銷監管鏈證書FSCTM COC，為林業發展在台灣扎根做好準備。

他也說，其中林產品產銷監管鏈證書數量多，是近10年來民間相關行業為因應國際林產品貿易趨勢，為爭取商機而積極申請通過驗證的結果。

今天包含國際業者利樂包裝股份有限公司、金百利克拉克股份有限公司台灣分公司也派代表與會，並已深入校園舉辦活動，教育學童了解國際推動FSC森林認證系統的宗旨與意義。

李退之也說，政府推動此系統有兩大用意，透過讓林業生產跟其他農產品推動產銷履歷一樣，進行全程追蹤，讓生產「透明化」，確保不用非法木材、保育森林永續，也因此得以「接軌國際」，確保貿易往來通暢。

林試所森林利用組副研究員林裕仁說明，FSCTMCOC標章是國際木材貿易認可標章，製作林產品使用此標章有助於擴展國際木材貿易市場，貼此標章的林產品可確保原料都是來產自合法與永續經營的健康森林。

他並說，相對於森林管理驗證是針對產出木材的森林管理規範標準、查核落實；FSCTM COC驗證是針對林產品的每個製程，包含加工、轉換、生產、儲存及運輸，都進行驗證，相關產品有家具業、紙業、印刷業等。

他說，取得森林管理證書5家業者，包含103年取得證書的正昌製材公司、104年取得的台灣利得生技公司與永在林業公司，以及105年取得的布農文教基金會與林試所蓮華池研究中心的國有試驗林地，此林地今天再獲頒FSCTM COC證書。（編輯：方沛清）1070320