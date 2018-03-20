網友愛問「哪裡買？」 讓google挖到新金礦

你有沒有向「谷歌大神」詢問過「某某東西哪裡買？」，Google 表示，每天有數百萬購物者在他們的搜尋引擎上查詢商品販售地點，讓他們想到新的賺錢商機。

路透社報導，Google 正在和沃爾瑪、好市多、目標百貨（Target）等零售商洽談合作，讓零售商能將其商品放在 Google 搜尋、Google Express 購物服務，以及 Google Assistant 行動助理上。

不過，零售商必須將消費者的每筆購買支付部分費用給 Google，這筆費用又和零售商為了放廣告在 Google 平台上所付的費用不同。Google 看準的就是其搜尋引擎對消費者購買決定的影響力，那將可能幫助零售商與其對手亞馬遜競爭。