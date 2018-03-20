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網友愛問「哪裡買？」 讓google挖到新金礦

鉅亨網2018/03/20 13:23
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你有沒有向「谷歌大神」詢問過「某某東西哪裡買？」，Google 表示，每天有數百萬購物者在他們的搜尋引擎上查詢商品販售地點，讓他們想到新的賺錢商機。

路透社報導，Google 正在和沃爾瑪、好市多、目標百貨（Target）等零售商洽談合作，讓零售商能將其商品放在 Google 搜尋、Google Express 購物服務，以及 Google Assistant 行動助理上。

不過，零售商必須將消費者的每筆購買支付部分費用給 Google，這筆費用又和零售商為了放廣告在 Google 平台上所付的費用不同。Google 看準的就是其搜尋引擎對消費者購買決定的影響力，那將可能幫助零售商與其對手亞馬遜競爭。

Google 零售購物總裁 Daniel Alegre 表示，網友常會上傳圖片到 Google 搜尋「哪裡可以買到這東西？」、「哪裡有某某產品？」，這些問題多達數千萬件，因而構思起這項新服務。

然而，多數分析師指出，目前許多消費者用 Google 搜尋完，都是跑到亞馬遜上購買，因此 Google 這項新計畫，將幫助美國大大小小的零售商從亞馬遜手上「搶回」客人，增加收入；而 Google 不僅從中抽取廣告費用，也能收集分析消費者行為，創造另一筆財源。

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