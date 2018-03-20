Fed周三會議不會提到真正傷害經濟的議題：貿易戰

據《華盛頓郵報》報導，川普政府周五準備向中國徵收 600 億美元的關稅，懲罰其侵犯知識產權。川普已經簽署了對來自大多數國家的鋼鐵和鋁進口徵收關稅的命令。

但如果美國總統川普繼續對貿易夥伴採取行動，Fed 可能甚至不會提及讓市場擔憂並可能成為經濟面臨的更大問題的貿易議題。

Fed 周二開始為期 2 天的會議，預計將升息 1 碼。預計在周三下午發布聲明和新的經濟與利率預期時，也將調升其對經濟的看法。

預計美國聯準會 (Fed) 將在本周會議中調升其經濟觀點，但不太可能公開討論經濟更大的風險─潛在的貿易戰。

本週的 Fed 會議也是第一個由新任主席 Jerome Powell 主持的會議，他將在會後舉行新聞發布會；但即使被問到相關問題，Fed 觀察人士也預計他會遠離關稅的話題。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示：「這是一塊地雷，我們還不清楚所有細節，這只是其中之一，尤其是對 Powell 而言。」她表示，Powell 將堅持 Fed 關於通膨和就業的雙重任務，而不是轉向財政政策。

「這將會在會議紀錄裡，三周後就能發現他們的想法，他會被問到這些問題，如果我是他，我會說我們還不了解全部內容。」Swonk 表示，任何經濟學家都很難評估關稅的影響，因為目前尚不清楚計畫的內容，因此也不清楚貿易夥伴可能會有什麼樣的反應，包括可能用關稅進行報復。

《CNBC》報導引述穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 的話說，「如果這些國家真的採取報復關稅，我會感到驚訝，部分原因是他們並不真正了解川普的想法。」「Powell 應該會顧左右而言他，他會說：『這取決於總統最終的決定，目前非常不確定，目前它只是猜測，我不能評論它。』」

Zandi 說如果關稅導致報復，這可能會對經濟造成負面影響。「它肯定會變成一個無底洞，你不知道它會在哪裡結束，如果這只是鋼鐵和鋁的關稅，而我們的貿易夥伴同類報復，這就沒什麼大不了的。頂多只是邊際關稅的差異罷了。但如果川普總統選擇與中國進行貿易戰並提出 600 億美元進口關稅，大概是中國對美國進口大多數產品課徵關稅約 10%。這就有意義了，這將產生宏觀經濟的衝擊。」

川普政府也正在與墨西哥和加拿大重新談判北美自由貿易協定 (NAFTA)。

「如果 NAFTA 被廢除，它在第一年就會衝擊經濟成長 0.5 個百分點，將抵銷財政刺激。」Swonk 說。

Swonk 表示，貿易行動帶來的另一個危險是它們會引起不確定性。

她說：「我們所知道的是它充滿了不確定性，而不確定性會引起猶豫，如果存在真正的貿易戰爭威脅，如果確實升級，可能會對投資猶豫不決，從而破壞稅制改革中隱含的利益。」

預計 Fed 將調升經濟預測以涵蓋稅收改革的影響，並可能微調高其通膨預期。

目前還不清楚 Fed 是否會增加今年或未來升息預測。Swonk 預計 Fed 將在 2018 年保留 3 次升息，但一些經濟學家預計今年將出現 4 次。