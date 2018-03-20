蔡英文見家扶：歡迎大家把台灣當成世界另一個家

蔡英文總統今(20)日接見「台灣兒童暨家庭扶助基金會『用台灣的愛，許國際貧童一個未來』活動」在國外受扶助的青少年，除肯定基金會推動國外扶助的努力，也期盼民間與政府共同努力，運用台灣的正面能量，締造更豐盛的成果。
蔡英文表示，家扶基金會開辦國外兒童認養服務已經超過 30 年，不但幫助許多海外兒童和青少年，也加深台灣與其他國家的連結。蔡說，現場各位年輕朋友，雖然來自不同國家，但對台灣來說，透過認養關係，各位都是台灣人民的孩子，歡迎大家把台灣當成世界上的另一個家，進一步了解台灣這塊土地。
總統提到，看了各位年輕朋友的簡介，她感到非常佩服。從 9 歲到 23 歲，不分年紀，都積極面對生命和環境的挑戰。小小年紀就幫忙照顧家人，還有幾名朋友努力克服身體障礙，勇敢實現夢想，在體育、音樂、藝術、或是學業等各方面，也都有非常傑出的表現。
蔡英文指出，由於家扶基金會的陪伴，現場朋友在成長過程中，有更大力量度過難關，希望大家藉由這次來訪，體驗台灣的生活和文化，開拓不同的視野。總統表示，此行是家扶第一次邀請國外受扶助兒少來台參訪，格外有意義。對於家扶基金會推動國外扶助的努力，她特別肯定。
訪賓一行由台灣兒童暨家庭扶助基金會董事長趙犁民陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長李大維及衛福部次長何啟功也在座。