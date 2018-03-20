蔡英文見家扶：歡迎大家把台灣當成世界另一個家

蔡英文總統今(20)日接見「台灣兒童暨家庭扶助基金會『用台灣的愛，許國際貧童一個未來』活動」在國外受扶助的青少年，除肯定基金會推動國外扶助的努力，也期盼民間與政府共同努力，運用台灣的正面能量，締造更豐盛的成果。

蔡英文表示，家扶基金會開辦國外兒童認養服務已經超過 30 年，不但幫助許多海外兒童和青少年，也加深台灣與其他國家的連結。蔡說，現場各位年輕朋友，雖然來自不同國家，但對台灣來說，透過認養關係，各位都是台灣人民的孩子，歡迎大家把台灣當成世界上的另一個家，進一步了解台灣這塊土地。