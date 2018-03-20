NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈巡邏警網攔檢　毒蟲手握毒品就逮經濟部傳統產業創新加值中心開幕不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
政治

蔡英文見家扶：歡迎大家把台灣當成世界另一個家

記者陳弘志／台北報導2018/03/20 14:50
▲蔡英文總統20日接見家扶基金會在國外受扶助的青少年，她歡迎大家把台灣當成世界上另一個家。（資料照／總統府提供 )
▲蔡英文總統20日接見家扶基金會在國外受扶助的青少年，她歡迎大家把台灣當成世界上另一個家。（資料照／總統府提供 )

蔡英文總統今(20)日接見「台灣兒童暨家庭扶助基金會『用台灣的愛，許國際貧童一個未來』活動」在國外受扶助的青少年，除肯定基金會推動國外扶助的努力，也期盼民間與政府共同努力，運用台灣的正面能量，締造更豐盛的成果。

蔡英文表示，家扶基金會開辦國外兒童認養服務已經超過 30 年，不但幫助許多海外兒童和青少年，也加深台灣與其他國家的連結。蔡說，現場各位年輕朋友，雖然來自不同國家，但對台灣來說，透過認養關係，各位都是台灣人民的孩子，歡迎大家把台灣當成世界上的另一個家，進一步了解台灣這塊土地。

總統提到，看了各位年輕朋友的簡介，她感到非常佩服。從 9 歲到 23 歲，不分年紀，都積極面對生命和環境的挑戰。小小年紀就幫忙照顧家人，還有幾名朋友努力克服身體障礙，勇敢實現夢想，在體育、音樂、藝術、或是學業等各方面，也都有非常傑出的表現。

蔡英文指出，由於家扶基金會的陪伴，現場朋友在成長過程中，有更大力量度過難關，希望大家藉由這次來訪，體驗台灣的生活和文化，開拓不同的視野。總統表示，此行是家扶第一次邀請國外受扶助兒少來台參訪，格外有意義。對於家扶基金會推動國外扶助的努力，她特別肯定。

訪賓一行由台灣兒童暨家庭扶助基金會董事長趙犁民陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長李大維及衛福部次長何啟功也在座。

關鍵字蔡英文家扶基金會台灣
習嗆挫敗台獨　外交部回別說三道四兩岸密談起底？陳明通三嗆沒法回答

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan