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中央社

賴清德：希望明年台灣省政府預算是空的

中央社2018/03/20 13:24
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者王承中台北20日電）行政院長賴清德今天表示，台灣是主權獨立的國家，行政院在籌編明年台灣省政府預算時，希望省政府的預算是空的。至於福建省政府、台灣省諮議會等預算也會少編。

瑞典稅務局日前將台灣改稱為「台灣，中國一省」，時代力量籍立委林昶佐上午出席立法院總質詢時表示，中國在全世界打壓台灣，施壓美國及外商將台灣從國家改為中國的一省，詢問列席備詢的賴清德，台灣是國家還是中國的一省？

賴清德表示，台灣是主權獨立的國家，中國用強壓手法要求一些公司甚至國家做出非事實的改變，這會讓歐美等西方國家看到中國的鴨霸，反倒會提防中國，這對中國不好。

林昶佐表示，台灣省政府的英文官方網站上卻也將台灣介紹成一省，台灣到現在還有台灣省政府算正常嗎？

賴清德說，這不正常，但因為台灣省政府的名稱寫在憲法，行政院無權取消。不過，行政院在籌編明年台灣省政府預算時，希望省政府的預算是空的。至於福建省政府預算、台灣省諮議會預算，或許明年無法達到零預算，但是會少編。

賴清德表示，憲法除了是人民權利的保障書外，也規定了政府的體制，若能做些改革，會對台灣人民的團結有助益，他個人支持推動憲政改革。（編輯：張均懋）1070320

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