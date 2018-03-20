賴清德：希望明年台灣省政府預算是空的

（中央社記者王承中台北20日電）行政院長賴清德今天表示，台灣是主權獨立的國家，行政院在籌編明年台灣省政府預算時，希望省政府的預算是空的。至於福建省政府、台灣省諮議會等預算也會少編。

瑞典稅務局日前將台灣改稱為「台灣，中國一省」，時代力量籍立委林昶佐上午出席立法院總質詢時表示，中國在全世界打壓台灣，施壓美國及外商將台灣從國家改為中國的一省，詢問列席備詢的賴清德，台灣是國家還是中國的一省？

賴清德表示，台灣是主權獨立的國家，中國用強壓手法要求一些公司甚至國家做出非事實的改變，這會讓歐美等西方國家看到中國的鴨霸，反倒會提防中國，這對中國不好。