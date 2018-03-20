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科技股展現警訊 如同當年網路泡沫化的前兆

鉅亨網2018/03/20 13:37
鉅亨網 / NOWnews
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《CNBC》報導，華爾街分析師使用一種股價衡量方式，稱之為 Popular/Panned 比率，比較具有較高風險的科技股與較安全的公用事業公司的價格表現，而獲得的結果，跟 18 年前股市網絡泡沫時很類似，兩者間的差距越來越大。

科技股和公共事業公司之間的價格表現差距，最近已擴展至接近網路泡沫期間兩個行業的差距，Leuthold Group 的首席投資策略師 Jim Paulsen 採用稱為 Popular/Panned 比率的測量方式，發現現階段的牛市正面臨到逐漸嚴重的下行風險。

Paulsen 在給客戶的報告中表示：「儘管規模沒有像之前一樣龐大，但在這個牛市中的 PP 比率，與 1990 年代發生的情況非常相似，而在 1990 年代後期被 dot-com 股票迷惑的人，現階段轉向追求 FANG 股」， FANG 股票包含 Facebook、亞馬遜、Netflix 和谷歌母公司 Alphabet。

PP Ratio正在快速攀升
PP Ratio 正在快速攀升

雖然兩個行業之間的表現差距，在牛市初期保持平穩，但自 2016 年以來，差距開使擴大，並且在最近幾個月已經出現大幅增長。Paulsen 表示：「儘管這並不代表著會有大規模的崩盤，但類似於 dot-com 時期的後遺症可能即將出現，這是一個提醒，提醒目前牛市的本質已經改變。」

公用事業股今年迄今下跌 5.5％左右，而科技股一直是市場表現最好的股票，上漲近 7％，科技股已成為最大的風險偏好代表。

然而，科技股在周一的下跌中，為表現最差的。Paulsen 表示，這個 Popular/Panned 比率還可能繼續成長，直到破頂。

雖然從過去分析來說，Paulsen 一直是看好美股的，但他今年較為謹慎，因為擔憂通膨上升和經濟過熱。他寫道：「去年的時後，企業、消費者和投資者的信心皆飆升，人們將謹慎拋在腦後，越來越激進的行為，正在增加出錯的可能性，隨著 PP 比率的上升，投資風險正在變得更集中與更擴散，變得無法抵擋熊市的逆襲。」

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