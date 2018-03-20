NBA熱火融化金塊 單場149分隊史新高

（中央社邁阿密19日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火今天在兩度延長的情況下，於主場以149比141擊敗丹佛金塊。路透社報導，熱火單場149分創下隊史新高。

雙方正規時間118比118平手，第1次延長5分鐘之後，131比131再度不分勝負。

第2次延長加時，熱火前鋒強生（James Johnson）在5分鐘內攻下10分，包括上籃得手、2記三分球，外加飛身灌籃，幫助熱火拿下隊史得分最高的一場比賽。

強生全場攻下31分為熱火最高，歐里尼克（KellyOlynyk）繳30分，艾靈頓（Wayne Ellington）23分，李察遜（Josh Richardson）17分。