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中央社

李克強：中國擴大開放 調降進口商品稅率

中央社2018/03/20 13:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北20日電）中國國務院總理李克強今天在中外記者會上表示，中國將進一步擴大開放，中國願意以更開放的姿態持續降低進口商品的稅率。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議上午在北京閉幕，李克強在會後舉行總理記者會。

李克強表示，如果說中國的開放有新變化的話，那就是「門會愈開愈大」，中國經濟已經深度地融入了世界經濟，關上門等於擋住了自己的路。

李克強說，中國在開放方面還有較大的空間和潛力，如貨品貿易，中國進口商品的稅率水準在世界處於中等，但中國願意以更開放的姿態繼續進一步降低進口商品的總體稅率水準。

他舉例，一些市場熱銷的消費品，包括藥品，特別是群眾、患者急需的抗癌藥品，中國要大幅度降低進口稅率，希望將抗癌藥品稅率降到零。

他也說，下一步重點要放寬服務業的准入，如養老、醫療、教育、金融等領域，會加大放寬准入力度，在一些方面逐步放寬甚至取消股比的限制。而中國還會全面放開製造業，不允許強制轉讓技術，將保護智慧財產權。

李克強說明，在放寬市場准入方面，今年中國要在六個方面努力，推動企業開辦時間再減一半、項目審批時間再砍一半、政務服務一網辦通、企業和群眾辦事只進一扇門、最多跑一次、凡是沒有法律法規規定的證明一律取消等「六個一」。

李克強說，中國的外商投資負面清單制度會進一步調整縮減，今年及今後幾年會逐步放寬准入。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1070320

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