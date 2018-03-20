李克強：中國擴大開放 調降進口商品稅率

（中央社台北20日電）中國國務院總理李克強今天在中外記者會上表示，中國將進一步擴大開放，中國願意以更開放的姿態持續降低進口商品的稅率。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議上午在北京閉幕，李克強在會後舉行總理記者會。

李克強表示，如果說中國的開放有新變化的話，那就是「門會愈開愈大」，中國經濟已經深度地融入了世界經濟，關上門等於擋住了自己的路。

李克強說，中國在開放方面還有較大的空間和潛力，如貨品貿易，中國進口商品的稅率水準在世界處於中等，但中國願意以更開放的姿態繼續進一步降低進口商品的總體稅率水準。