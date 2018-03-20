NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈美麗的錯誤！宜運公園黑板樹將移除中正大學走在智慧機械前端不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

傳美將宣布對陸課徵600億美元關稅計畫

中央社2018/03/20 13:39
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）兩名美國官員今天表示，川普政府預計在23日前公布對中國大陸進口商品課徵600億美元關稅的新計畫，目標鎖定科技、通訊和智慧財產權。

路透社報導，與政府共商關稅問題的一名企業消息人士說，中國關稅計畫可能會有一段公眾評論期，好讓產業團體和公司有機會提出反對意見，生效日期因此延後。

這與鋼鋁關稅計畫迅速生效有很大的差異。美國總統川普簽署文告15天後，3月23日起將對銷美鋼鋁產品課徵關稅。

生效日期延後將使華府與北京當局有更多時間進行談判，在關稅計畫生效前，嘗試解決和「301條款」（Section 301）相關的貿易爭端。美國政府依據這條法律，對中國智慧財產權各種作為展開調查。

白宮今天拒絕對此置評；大陸方面則矢言採取報復措施作為回應。

路透社上週首度披露美國政府這項600億美元的新關稅計畫。

熟知內情的消息人士上週告訴路透社，這項關稅計畫是依據1974年美國貿易法（U.S. Trade Act）提出，主要針對資訊科技、消費性電子產品、電信以及其它透過美國智慧財產權得利的產品。

不過消息人士說，範圍可能比上述所及大得多，服飾和鞋子這類消費性產品也將受到衝擊，產品清單最後可能多達100項。

中國對美國貿易順差高達3750億美元，中國國家主席習近平首席經濟顧問劉鶴近日訪問美國時，美國政府要他設法採取行動，降低兩國貿易差距。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1070320

李克強：中國擴大開放 調...馬英九：國父提監察院制度成...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan