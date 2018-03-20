傳美將宣布對陸課徵600億美元關稅計畫

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）兩名美國官員今天表示，川普政府預計在23日前公布對中國大陸進口商品課徵600億美元關稅的新計畫，目標鎖定科技、通訊和智慧財產權。

路透社報導，與政府共商關稅問題的一名企業消息人士說，中國關稅計畫可能會有一段公眾評論期，好讓產業團體和公司有機會提出反對意見，生效日期因此延後。

這與鋼鋁關稅計畫迅速生效有很大的差異。美國總統川普簽署文告15天後，3月23日起將對銷美鋼鋁產品課徵關稅。

生效日期延後將使華府與北京當局有更多時間進行談判，在關稅計畫生效前，嘗試解決和「301條款」（Section 301）相關的貿易爭端。美國政府依據這條法律，對中國智慧財產權各種作為展開調查。