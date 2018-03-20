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中央社

馬英九：國父提監察院制度成世界趨勢

中央社2018/03/20 13:40
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北20日電）前總統馬英九今天出席前監察委員葛永光新書發表會時表示，越來越多國家把國會調查權交給監察使，證明國父孫中山提的監察院構想沒落伍，反而成世界趨勢。

前監察委員葛永光發表「捍衛正義的力量：當代包青天」新書，馬英九、前副總統吳敦義、前監察院長錢復與監察院副院長孫大川等出席。

馬英九表示，很多人說中華民國的監察制度是自創，全世界都沒有，但現在越來越多國家把國會調查權交給保民官或監察使，這是趨勢，也證明國父提出監察院的構想沒落伍，反而變成世界趨勢。

他說，監察權須獨立不受干預，把它抽出來有道理，「我們一直不願把調查權交給立法院」也是同樣考量，希望監察院以超然公正立場進行調查工作。

吳敦義表示，監察權不能廢，他過去擔任南投縣長、高雄市長及行政院長時期，都是監察院監察對象，但從沒彈劾。

馬英九說，非常重視監察權，監察權如果能善用、不濫用，對國家會有很大幫助。善用監察權能澄清吏治，如果濫用會破壞吏治，侵犯人權。

葛永光民國97年到103年期間擔任監委，書中暢談擔任監委點滴。

馬英九說，葛永光只當一任監委，不汲汲營營，留下漂亮身影，仔細端詳葛永光，跟戲中的包青天倒有幾分相似；馬英九的發言，引發在場一片笑聲。

錢復說，110多國有監察使制度都是學台灣，「我們不要妄自菲薄」，台灣這麼好的制度，要好好發揮力量。（編輯：李明宗）1070320

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