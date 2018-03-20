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中央社

中美貿易戰不戰？李克強：別感情用事

中央社2018/03/20 13:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北20日電）全球都在關注中美兩大國是否開打貿易戰。中國國務院總理李克強今天向美國喊話說，希望雙方保持理性，不要感情用事，避免打貿易戰。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議上午在北京閉幕，會後舉行總理中外記者會。李克強回答美國媒體如何防止中美貿易戰的提問時，作了上述回應。

據陸媒中國網，李克強說，中美打貿易戰對雙方都沒好處，沒有贏家。而用「打仗」一詞來形容貿易，也有悖貿易原則。

他表示：「因為貿易嘛，總是要通過協商、談判、對話來解決爭端。我希望雙方要保持理性，不要感情用事，避免打貿易戰。」

李克強提到，中美貿易規模去年已達5800億美元，能走到這一步是靠市場、是依商業規則來推進。

他說：「當然，我們不願意看見有比較大的貿易赤字，不僅是對美國，我們希望貿易總體平衡，否則的話難以持續。」

他並藉機呼籲美國對中國放寬高技術、高附加價值產品的出口，並指中國會嚴格保護智慧財產權，以及「希望美方不要丟了這個平衡中美貿易的重器，否則就是丟了賺錢的機會」。

至於外界猜測若中美爆發貿易戰，中國是否會動用巨額外匯存底和所持有的美國國債一事，李克強在回答中強調，中國向來是依市場規律對外匯存底進行多元化和市場化操作。

另外，對於「越來越多人擔心中國會取代美國的全球領導地位」的問題，李克強說，「對中國發展的一些憂慮，我認為那是過慮了」。（編輯：周慧盈/馮昭）1070320

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