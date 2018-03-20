勞團提公投反勞基法修惡 啟動二階段連署

勞權公投聯盟今天在行政院前舉行記者會，宣布兩項提案已經在16日取得正式連署格式，公投行動進入第二階段，盼運用學生組織、社會連署及工會系統於8月底前衝出30萬份連署。

多個勞工團體組成勞權公投聯盟於1月底提出兩項公投提案，盼能廢除勞基法修正案，並制訂國定假日法，保障勞工跟軍公教每年不少於19天的國定假日。

（中央社記者吳欣紜台北20日電）勞工團體不滿勞基法修正案，自組勞權公投聯盟，發起廢除勞基法修正案公投，公投日前通過中選會審查，勞團今天宣布啟動第二階段連署，盼於8月底前衝出30萬份連署書。

桃園市產業總工會理事長莊福凱指出，民主進步黨政府一意孤行、不把勞工權益放在眼裡、將勞基法修惡，呼籲全台勞工都應覺醒、「將惡法廢掉」，一同來支持這兩項公投。

時代力量及社民黨昨天分別宣布，已獲中選會審核通過的「複決勞基法」第一階段公投提案，將不領取第二階段連署人名冊格式，全力支持勞權公投聯盟提案。

莊福凱表示，這代表勞工主張也受到第三勢力政黨的支持，工會會努力推動公投，希望在8月底前衝過30萬份連署。

反教育商品化聯盟成員謝毅弘指出，民進黨政府上台後，不顧人民反對硬砍勞工七天假、大幅修惡勞基法，一步步將台灣勞工逼入過勞絕境，台灣勞工、人民等都應團結在一起，用公投推翻立法院的蠻橫作為。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070320