廣編／巨匠電腦攜手微軟「千人AI上手體驗營」

巨匠電腦與微軟合作於3月17日、24兩日在台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄六地同時舉辦「千人學AI 認知服務實作」課程，微軟AI認知服務技術涵蓋：辨識、語言、搜尋、知識及語音等五大服務，本次以影像辨識為主，推出靜態、動態上手體驗課程，由微軟AI專家帶領學員三小時完成實作。陳詣蕎總經理表示，巨匠電腦多年來致力於科技人才培訓，台灣有很好的條件發展AI，為協助學員提早進入人工智慧技術領域，巨匠推出機器學習、資料科學及程式設計等AI專業課程，透過上課、實作、練習，培養學員AI技術能力，取得國際證照，用AI打造未來履歷表，挑戰百萬年薪！很榮幸能獲得微軟肯定與技術協助，希望藉由巨匠電腦與微軟的合作，由微軟帶動產業前進，巨匠協助人才培育AI人才，達到一加一大於二的綜效。

台灣微軟總經理孫基康指出，AI應用已逐漸走進人們的生活、開始解決人類問題，未來將會更落實在各個產業，翻轉企業革新與成長，實現AI普及化、AI產業化與產業AI化的目標；也因此，資料科學家、演算法工程師、機器人工程師等AI關鍵人才的需求相當龐大，台灣微軟很高興與我們長期合作夥伴巨匠一起攜手培育AI人才，希望透過微軟設計且完整的AI專業認證課程 (Microsoft Professional Program，MPP)，線上與線下雙管齊下來學習AI技術和實作，培養AI浪潮下的職能競爭力。

全球最具權威的IT研究與顧問咨詢公司Gartner發布報告指出，2020年時，全球將有180萬個職缺被AI取代，但它也將創造出230萬個全新工作機會。人力銀行統計，今年台灣AI相關職缺，估計有6000個以上人力缺口；65%相關工作分佈在電子製造業、知識密集服務業，平均年薪上看百萬。行政院科技部宣布預計在5年內投入160億，提升台灣在AI領域的競爭力，吸引微軟斥資10億成立AI研發中心，致使台灣儼然成為AI人才培育基地。微軟表示，AI研發中心第一階段預計招募100人，5年內希望能擴大到200人規模，算是近年微軟在台灣最大型的招募計畫，除了台灣AI研發中心的職位外，也會有亞洲、歐美等地的AI相關職缺。