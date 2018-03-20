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聯合國：2050年 全球57億人面臨缺水危機

鉅亨網2018/03/20 14:03
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聯合國周一 (19 日) 公布 2018 年世界水資源發展報告，指出目前全球有近半人口缺水，估計有約 36 億人，但到了 2050 年，這個數字可能會增至高達 57 億人。聯合國呼籲各國政府應聚焦「更環保」的政策，以改善水的供應和品質。

《星島日報》報導，報告估計，目前全球有近一半人口，即 36 億人住在每年至少會缺水 1 個月的地區，當中亞洲佔近 3/4。目前人類每年消耗 4600 立方公里的水，其中 7 成用於耕作，2 成用於工業，1 成家用。全球需求在過去 100 年增加了 6 倍，並以每年 1% 的速度繼續增長。

聯合國教科文化組織 (UNESCO) 女秘書長阿祖萊 (Audrey Azoulay) 在巴西首都巴西利亞發表這份報告時說：「若我們毫無作為，到了 2050 年，全球約 57 億人將面臨缺水危機。」

她表示，各國必須加強管理水資源，避免因水資源而引致的衝突。而對生態系統友善的「綠色」儲水方式例如天然濕地、改善土壤濕度及更有效補給地下水，較興建水壩等傳統人造基礎設施更永續及具效益。

台股 6 檔水資源概念股為：國統 (8936-TW)、千附 (8383-TW)、臺鹽 (1737-TW)、幸福 (1108-TW)、中聯資 (9930-TW)、鉅邁 (8435-TW)。

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