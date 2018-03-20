聯合國：2050年 全球57億人面臨缺水危機

聯合國周一 (19 日) 公布 2018 年世界水資源發展報告，指出目前全球有近半人口缺水，估計有約 36 億人，但到了 2050 年，這個數字可能會增至高達 57 億人。聯合國呼籲各國政府應聚焦「更環保」的政策，以改善水的供應和品質。

《星島日報》報導，報告估計，目前全球有近一半人口，即 36 億人住在每年至少會缺水 1 個月的地區，當中亞洲佔近 3/4。目前人類每年消耗 4600 立方公里的水，其中 7 成用於耕作，2 成用於工業，1 成家用。全球需求在過去 100 年增加了 6 倍，並以每年 1% 的速度繼續增長。