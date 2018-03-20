NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈美麗的錯誤！宜運公園黑板樹將移除中正大學走在智慧機械前端不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
鉅亨網

大摩：美股「蠟翼」已溶化 剩下的就是墜落

鉅亨網2018/03/20 14:03
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

標普 500 指數從 2017 年底到 1 月 26 日躍升 7.5%，一度創下 2872.87 點的歷史新高，不過，反彈過後歸於修正，短期美股可能已經見頂，市場「蠟翼」溶化完畢。

希臘神話中，被囚在高塔的伊卡洛斯（Icarus）裝上蠟翼逃亡。 沉溺在成功逃亡與初次飛行的喜悅，愈飛愈高，最終蠟翼過於接近太陽而融化，墜海身亡。

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 指出，隨著波動率進一步上升，美股將難以超過元月創下的高點，而且散戶情緒指標看來也在元月份達到高點，在減稅政策公布後，並沒有看到任何讓散戶投資人情緒看漲的消息。

先前投資人在 FOMO(fear of missing out) 情緒驅使下，競逐市場，使得資產價格意外大漲，並推升股市大漲。

但 Wilson 認為，自去年以來諸多分析師預測股市大幅上漲的情形，2018 年底前將不可能重現。

因為 Wilson 的研究團隊看到的內部數據與產業資金流向及市場情緒相結合時，顯示元月市場已開始融化，或至少高點已見。

元月摩根士丹利對沖基金客戶的總體槓桿率已達到歷史最高點，而槓桿總額是衡量投資人承擔風險意願的重要指標。

槓桿總額在今年元月一度達歷史新高。
槓桿總額在今年元月一度達歷史新高。

此一紀錄也在 2 月初波動率大漲之前確定，已迫使投資人減少風險部位，Wilson 並預期在不久的將來，槓桿總額將重回 1 月的水平。

波動率震盪迫使投資人減少風險部位。
波動率震盪迫使投資人減少風險部位。

目前美股正走出修正區而進行掙扎，Wilson 悲觀地認為，即使經濟持續穩定成長，投資人也應對貿易戰和通膨前景感到憂慮。  

展望未來，威爾遜預計美國股市回報主要受盈利預測增加而帶動，若由下而上估算，截至 6 月 30 日和 9 月 30 日，每股預期收益分別為 166 美元和 170 美元，比目前的 161 美元高出約 3％和 5％，雖不令人興奮，但也不是很糟糕，

不過，企業若開始出現獲利率較低的情形，出乎市場預期，以上的每股預期收益將需要下調，這將是股市不按牌理出牌的巨大風險，這也是摩根士丹利認為標普 500 指數今年夏季高點下滑的原因。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字美股蠟翼摩根士丹利afpheadline
科技股展現警訊 如同當年網...聯合國：2050年 全球5...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan