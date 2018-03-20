台股守住11000點 留意2大變數

（中央社記者江明晏台北20日電）臉書傳個資外流醜聞，美股重挫，科技龍頭股大跌，台股今天相對淡定，盤中11000點大關失而復得，終場收在11010.84點，下跌36.06點，本週靜待FOMC會議和川普貿易戰2大更新動態。

美股19日重挫，原因在臉書傳出個資外流醜聞，導致各個科技龍頭股大跌，歐股19日收黑，同時美國本週稍後有升息疑慮，而美國總統川普恐點燃貿易戰火也形成了摜壓力道。

台股今天終場收在11010.84點，下跌36.06點，跌幅0.33%，成交金額1096.87億元。