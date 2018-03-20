台股守住11000點 留意2大變數

（中央社記者江明晏台北20日電）臉書傳個資外流醜聞，美股重挫，科技龍頭股大跌，台股今天相對淡定，盤中11000點大關失而復得，終場收在11010.84點，下跌36.06點，本週靜待FOMC會議和川普貿易戰2大更新動態。
美股19日重挫，原因在臉書傳出個資外流醜聞，導致各個科技龍頭股大跌，歐股19日收黑，同時美國本週稍後有升息疑慮，而美國總統川普恐點燃貿易戰火也形成了摜壓力道。
台股今天終場收在11010.84點，下跌36.06點，跌幅0.33%，成交金額1096.87億元。
蘋概股漲跌互見，台積電下跌2元，收253元，跌幅0.78%，聯發科上漲8.5元，收342.5元，漲幅2.54%；股王大立光下跌155元，收3555元，跌幅4.18%，鴻海下跌0.3元，收92.6元，下跌0.32%，可成漲2.5元，收364.5元，漲幅0.69%。
元富投顧總經理劉坤錫指出，美國聯準會(Fed)20、21日將召開聯邦公開市場委員會（FOMC）、川普對中國大陸貿易障礙的新主張，將是左右本週股市的兩大影響變數。而台股內資表現穩定，若這兩大變數沒有進一步惡化，預料指數將在11000點附近波動，空間落在上下150點機率大。(編輯：趙蔚蘭)1070320