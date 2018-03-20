德里汙染生物畸形 山區小雨蛙沒眼睛

「印度時報」（Times of India）引述蘇耶許談話說，他們在德里中部山脊（Central Ridge）地區森林地帶研究兩棲動物過程中，發現許多沒有眼睛的小雨蛙。

以上結論來自於德里大學范卡德瓦拉學院（SriVenkateswara College）環境科學系教授蘇耶許（Robin Suyesh）最近發表的一份研究報告。

（中央社記者康世人新德里20日電）印度德里地區嚴重的環境汙染不但影響人類健康，德里大學一項最新研究顯示，環境汙染導致小雨蛙（Microhyla Ornata）新生代出現沒有眼睛等畸形狀況。

研究人員確認，這些沒眼睛或沒有長出左眼的小雨蛙，罹患的是「無眼畸形症」（Anophthalmia）。

根據全世界科學研究顯示，寄生蟲感染和紫外線輻射是造成兩棲動物發生畸形的兩種因素。

蘇耶許指出，德里恰巧是全球環境汙染最嚴重的城市之一，在人為因素下導致生物棲息地品質不斷惡化，這將影響當地生物多樣性。

他說，大量蛙類出現畸形主要是環境汙染及食物鏈中毒引發的，由於兩棲動物對環境相當敏感，通常對環境變化第一個出現反應，而成為環境出現變化的晴雨表。

蘇耶許表示，兩棲動物被認為是目前受到威脅嚴重的脊椎動物，有超過1/3的已知兩棲動物物種滅絕。因此，要杜絕兩棲動物面臨滅絕，應該致力減少德里的汙染。（編輯：紀錦玲）1070320