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台南地檢署數位採證室　分析犯罪軌跡全部露

記者黃文博／台南報導2018/03/20 14:18
▲台南地檢署數位採證室今日成立，尖端科技偵查更上一層樓。 （圖／記者黃文博攝，2018.03.20）
▲台南地檢署數位採證室今日成立，尖端科技偵查更上一層樓。 （圖／記者黃文博攝，2018.03.20）

台南地檢署數位採證室今（20）日成立，法務部常次張斗輝、高檢署檢察長王添盛、台南高分檢檢察長謝榮盛、台南地檢署檢察長張文政共同主持揭牌典禮後，檢察長林朝文就數位採證中心的籌劃、成立與展望，以及毒品資料庫的運作、功能與預期目標進行簡報，讓與會者一起見證檢察機關如何運用尖端科技辦理偵查工作。

智慧型手機已成為現代人聯絡、社交必備的日常生活用品，利用智慧型手機來犯罪的案件日益增多，傳統的鑑識及偵查方法，已經不足以對抗現今的科技犯罪，國內雖有少數具備尖端科技鑑識設備的鑑識機關可協助檢察機關偵查犯罪，然數位採證與鑑識的龐大需求、證物於機關間往返的耗時與作業不便，容易延宕偵查時程。

檢察機關執行新世代反毒策略，獲得行政院補助經費，購置鑑識行動裝置的數位採證設備及軟體，於高檢署及全國八個地檢署成立數位採證中心，使全國需要數位採證的案件，得以就近在檢察機關逕行鑑定，縮短鑑定時間，讓案件的偵查更為精緻。

台南地檢署數位採證中心將負責台南、嘉義、橋頭地檢署的數位採證作業，由緝毒專組許嘉龍主任檢察官、林朝文、洪欣昇檢察官負責統籌規劃，未來並將陸續擴充先進設備，藉以蒐集各項行動裝置裡的數位證據；南檢已指派2位檢察事務官完成專精訓練，取得認證資格，專責採證、分析、比對各項數位證據。

數位採證中心的近期目標，是將擷取出來的數位證據與毒品資料庫整合，進行大數據的關聯分析，擴大販毒網絡的查緝，向上追溯毒品來源；另詐欺、賄選等案件，亦可藉由數位採證，深入追查詐騙集團犯罪組織網絡，或從數位證據獲得更多的通訊內容，增加破案契機。

關鍵字數位採證室台南地檢署
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