習李對台講話 分扮黑白臉都提反分裂

中國第13屆全國人大第一次會議今天閉幕。習近平在發表講話時的涉台內容，完全以「反分裂」為主題。他說，維護國家主權和領土完整，實現「祖國完全統一」，「是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在」。

美國國會日前通過「台灣旅行法」，並由總統川普簽署生效，引發中國強烈不滿，被認為是習近平今天扮演黑臉發表調性偏硬的談話，以及李克強直指不允許外國打「台灣牌」的原因。

（中央社記者邱國強北京20日電）中國人大今天閉幕，國家主席習近平、國務院總理李克強分飾黑白臉，以硬軟不同調性提到涉台內容。但兩人談話共同處是反對分裂國土，李克強並聲稱不允許外國打「台灣牌」。

他聲稱，在這個「民族大義和歷史潮流」面前，「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰」。中國人民有「堅定的意志、充分的信心、足?的能力」，挫敗「一切分裂國家的活動」。

習近平又說，中國人民和中華民族有一個共同信念，就是「我們偉大祖國的每一寸領土，都絕對不能、也絕對不可能從中國分割出去」。

相形之下，李克強則藉由回答台灣媒體提問，以較軟的調性表述。他說，保持兩岸和平發展，是兩岸民眾的福祉所在，中國會堅定按這條路走下去。中國對台灣民眾一直在考慮「怎樣為他們到大陸來工作、學習、生活，創造同等的待遇，因?我們是一家人」。

但他話鋒一轉聲稱，正因為兩岸「同屬於一個中國」，就「不能容忍任何台獨的企圖、主張和行徑」，也「不能允許外國勢力打『台灣牌』」，這會給兩岸民眾、兩岸關係都帶來困難。

李克強又說，中國願意和「認同體現『一個中國』原則的『九二共識』的台灣政黨、團體」，開展對話協商，共同商談解決兩岸民眾關心的問題，維護兩岸關係和平發展，「最終實現祖國和平統一。這是民族大義所在」。（編輯：周慧盈）1070320