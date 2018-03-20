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中央社

賴峰偉回鍋選澎湖縣長 國民黨21日提名

中央社2018/03/20 14:04
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北20日電）中國國民黨中常會明天將通過提名前澎湖縣長賴峰偉參選澎湖縣長，對戰現任縣長陳光復，這是國民黨年底縣市長選舉的第6波提名；包括澎湖縣在內，國民黨已確定13縣市提名。

國民黨目前已通過苗栗縣徵召徐耀昌、南投縣徵召林明溱、連江縣徵召劉增應、彰化縣提名王惠美、新竹市提名許明財、雲林縣提名張麗善、宜蘭縣提名林姿妙、台東縣提名饒慶鈴、花蓮縣提名徐榛蔚、基隆市提名謝立功、台中市提名盧秀燕、嘉義市提名黃敏惠。

國民黨敲定賴峰偉回鍋參選澎湖縣長，原本要送1月31日的中常會通過提名，但考量縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等五合一選舉整體布局，以及整合基層勢力而延緩。

經過多方整合及布局，國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天受訪表示，確定提名賴峰偉參選澎湖縣長，明天上午會先召開中央提名審核小組會議，名單送明天下午的中常會通過。

至於尚未提名的9縣市，台北市、新北市與桃園市正展開黨內初選；台南市打算從前台南大學校長黃秀霜、前立委高思博與無黨籍的前台南市警察局長陳子敬協調出一人參選；高雄市除已表態的黨籍立委陳宜民外，還在等國民黨高雄市黨部主委韓國瑜表態是否參選。

新竹縣方面，國民黨籍立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢等人有意參選；前立委吳育仁表態參選嘉義縣長；金門縣方面，國民黨中央已分別聽取黨籍立委楊鎮浯、金門縣議員陳玉珍與李應文意見；屏東縣則已有目標人選。這4個縣市都還在協調、整合階段。(編輯：陳永昌)1070320

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