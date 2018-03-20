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漢斯季默配樂洗腦 用旋律說故事

中央社2018/03/20 14:12
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者鄭景雯台北20日電）曾為電影「獅子王」、「神鬼戰士」等配樂的電影配樂家漢斯季默，近期不僅要和歌手林俊傑首度合作，在紀錄片「電影配樂傳奇」更是提及漢斯季默等配樂家，如何用旋律說故事。

作曲家約翰．威廉斯（John Williams）只用大提琴奏出的兩個音符，就營造出電影「大白鯊」鯊魚逐漸逼近的氛圍；義大利電影配樂家顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone），融合鐵砧聲、鈴聲、鍵盤變奏聲、口簧琴、口哨聲模仿土狼嚎叫聲的人聲演唱，為電影「黃昏三鏢客」留下傳世的樂曲。

一部電影除了看演員演技、導演拍攝功力外，後製的電影配樂為整部電影畫龍點睛，更讓觀眾隨著音樂的高低起伏進入劇情，有時也會運用配樂，喚醒觀眾前後影像的關聯性。

近期在台灣上映的紀錄片「電影配樂傳奇」受到不少配樂迷喜愛，資深電影配樂迷、斗六高中美術老師林紙鶴，國二就對電影配樂頗有研究，至今已收藏1000多片電影配樂的CD、卡帶，更是當紅電影配樂家漢斯季默（Hans Zimmer）的超級粉絲，還透過臉書和漢斯季默成為臉友，漢斯季默偶爾還會在林紙鶴的貼文下留言。

提到漢斯季默的魅力，林紙鶴說，「他擅長寫英雄式、悲壯、氣勢滂薄、具有情感殺傷力的旋律」，每回只要聽到漢斯季默寫的曲子，腦袋中就會立刻浮現「絕地任務」、「神鬼戰士」、「黑暗騎士」、「全面啟動」、「獅子王」等電影場景，「還蠻洗腦的」。

其實，漢斯季默不只做電影配樂，近期也跨界和歌手林俊傑合作；這幾年，漢斯季默更是在歐美舉辦音樂會，帶著樂團演出他為電影寫的配樂，讓他寫的旋律不再只是配角。

在「電影配樂傳奇」也採訪漢斯季默及多名電影配樂家，當中提到配樂不為人知的一面，像是許多電影開始宣傳，但配樂卻只做了一半，製作時間壓縮又緊湊；也有配樂家為了營造出驚悚片的聲音，不惜把鋼琴搬到山上，結合風聲等自然環境音，實驗各種聲音的可能。

「電影配樂傳奇」即日起在台上映。（編輯：梁君棣）1070320

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