全球暖化若不遏止 2050年逾1億人成難民

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）世界銀行今天表示，各國若不採取緊急行動遏止全球暖化，並協助民眾適應環境，到了2050年，非洲、拉丁美洲與南亞將有1億4000多萬人遷徙，以逃離日益嚴重的氣候變遷衝擊。

法新社報導，世銀在新報告中說，到了2050年，將有1億4300萬名「氣候難民」面臨「生存威脅」且流離失所，撒哈拉沙漠以南的非洲國家將有8600萬人、南亞洲將有4000萬人、拉丁美洲1700萬人。

報告說，全球的開發中世界人口，有超過一半都在這些地區，有2.8%處於危險之中。世銀稱這是提及氣候變遷引發難民問題的第一份研究。