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中央社

全球暖化若不遏止 2050年逾1億人成難民

中央社2018/03/20 14:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）世界銀行今天表示，各國若不採取緊急行動遏止全球暖化，並協助民眾適應環境，到了2050年，非洲、拉丁美洲與南亞將有1億4000多萬人遷徙，以逃離日益嚴重的氣候變遷衝擊。

法新社報導，世銀在新報告中說，到了2050年，將有1億4300萬名「氣候難民」面臨「生存威脅」且流離失所，撒哈拉沙漠以南的非洲國家將有8600萬人、南亞洲將有4000萬人、拉丁美洲1700萬人。

報告說，全球的開發中世界人口，有超過一半都在這些地區，有2.8%處於危險之中。世銀稱這是提及氣候變遷引發難民問題的第一份研究。

世銀執行長喬治艾娃（Kristalina Georgieva）說，氣候變遷已無可避免地成為「難民引擎」，逼迫民眾、家庭甚至是整個社區尋找容身之處。

她在聲明中說：「每過一天，氣候變遷就在經濟、社會與生存層面，對國家與人民構成更緊迫的威脅。」

不過她說：「如果全球同心協力降低溫室氣體排放量，搭配有遠見的開發計畫，氣候難民人數可能減少數千萬人。」

報告預測，如果有效地將全球暖化控制在巴黎協定設定的限制內，民眾也在協助之下適應環境，這3個區域的遷徙人數將減至約4000萬人。

喬治艾娃說：「我們現在還有一絲機會，在氣候變遷惡化之前，為這個新現實做好準備。」

根據路透社，研究報告指出，全球所需的準備措施包括，減少讓經濟受到氣候變遷衝擊、協助農民適應不斷演化的技術、讓城市基礎建設更承受得住風暴、海平面上升、洪水或乾旱。

各大城市也需要創造足夠就業、提升衛生與教育服務、滿足搬到都市的人口增加需求。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070320

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