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台南多益普及英語測驗免費 限額1500人

中央社2018/03/20 14:14
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市政府今天宣布「多益普及英語測驗（TOEIC Bridge）」免費報名專案開跑，將提供1500個免費報考名額，考生不只可獲得學習教材，成績達標還能獲得官方證書。

台南市副市長張政源指出，這次多益普及英語測驗免費報考由ETS台灣總代理忠欣公司贊助，不僅是「台南限定」，也是亞洲首例，贊助金額逾新台幣165萬元。

他表示，多益普及英語測驗報名費是1100元，報名專案的1500名台南市民完全免費，成績達標還可獲得ETS的官方證書。

台南市政府副秘書長李賢衛說，1500名台南市民除可免費報考，還可免費下載「台灣全球化教育推廣協會」編寫的教材，若想事先了解自身學習狀況，也可免費下載官方出版的多益普及英語測驗模擬試題。

台灣全球化教育推廣協會理事長陳超明表示，英語力是即戰力，英語人才的需求，需依不同職務功能而有不同比例的配置。坐上國際談判桌的人，英語能力需要多益900分以上才能勝任，但有更多的人僅需要簡單英文和外國人接觸，就足以建構國際生活環境。

他說，不是所有人都要學會一樣的英語，英語在台南是第二官方語言，不是要和第一語言中文或自己的母語一樣好，而是一種輔助及簡單的溝通工具。（編輯：劉政權）1070320

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