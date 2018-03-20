立委問去年底赴北京 陳明通：學術交流

（中央社記者劉冠廷台北20日電）親民黨立委陳怡潔今天在總質詢時說，陸委會主委陳明通去年曾到北京密談，但消息曝光讓北京不滿，這是否屬實？陳明通說，「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，那屬於學術交流。

立法院上午繼續進行施政總質詢，陳怡潔表示，有媒體報導，行政院大陸委員會主任委員陳明通在去年底中共19大後，曾秘密赴北京與涉台系統密談，本來雙方說好不對外透露，後來消息卻曝光，讓北京感到不滿，這是否屬實？

昨天上任，今天赴立法院列席備詢的陳明通表示，「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，那屬於學術交流。陳怡潔又說，陳明通是用教授身份去北京訪問，會面的層級都非常高，聽說回台都有入府報告，陳明通是不是就是政府的「兩岸密使」？但陳明通再度表示，「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」。