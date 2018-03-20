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立委問去年底赴北京 陳明通：學術交流

中央社2018/03/20 14:17
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北20日電）親民黨立委陳怡潔今天在總質詢時說，陸委會主委陳明通去年曾到北京密談，但消息曝光讓北京不滿，這是否屬實？陳明通說，「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，那屬於學術交流。

立法院上午繼續進行施政總質詢，陳怡潔表示，有媒體報導，行政院大陸委員會主任委員陳明通在去年底中共19大後，曾秘密赴北京與涉台系統密談，本來雙方說好不對外透露，後來消息卻曝光，讓北京感到不滿，這是否屬實？

昨天上任，今天赴立法院列席備詢的陳明通表示，「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」，那屬於學術交流。陳怡潔又說，陳明通是用教授身份去北京訪問，會面的層級都非常高，聽說回台都有入府報告，陳明通是不是就是政府的「兩岸密使」？但陳明通再度表示，「陳主委沒辦法回答陳教授的問題」。

陳怡潔又問，大家都非常看好陳明通上任後能打破兩岸「已讀不回」的僵局，「主委你有通天本領嗎？你覺得你可不可以打開這僵局？」陳明通說，這是他的自我勉勵，他非常有信心。至於陳明通與中國國台辦主任劉結一的「陳劉會」有無機會成局，陳明通說，這要先創造機會，他當然會努力創造機會。

此外，陳怡潔也表示，陳明通過去曾說只要中國不統，什麼都可以談，現在身份不同，是否還是這樣的堅持？陳明通說，「陳主委沒有說過這樣的話」、「我對陳主委這角色負責，陳主委沒有辦法回答陳教授的問題」。（編輯：張均懋）1070320

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