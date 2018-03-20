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習近平嗆要挫敗台獨行動　外交部：他國不應說三道四

林仕祥／台北報導2018/03/20 14:32
▲外交部發言人李憲章表示，我國推動踏實外交，與國際社會廣結善緣，其他國家不應該說三道四。（圖／NOWnews資料照）
▲外交部發言人李憲章表示，我國推動踏實外交，與國際社會廣結善緣，其他國家不應該說三道四。（圖／NOWnews資料照）

中國大陸國家主席習近平，今（20）日在人大閉幕致詞時重申一中，揚言陸方有足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動，遏制台獨意圖明顯。近日大陸官媒更嗆美國如果實行《台灣旅行法》，陸方不排除採取軍事行動解決台灣問題。對此，外交部回應，我國推動踏實外交，與國際社會廣結善緣，其他國家不應該說三道四。

外交部發言人李憲章表示，我政府推動踏實外交是行使主權的正常行為，國人高度期待我國參與國際社會，不管任何國家對我方有任何看法，外交部的努力都不會停止，會持續下去。台灣身為區域和平重要角色，希望區域內理念相近的國家，例如美國、日本、歐盟等，能繼續支持台灣扮演維護和平發展、穩定繁榮，更積極的角色。

李憲章指出，美國總統川普簽署《台灣旅行法》，可以看出美國對台灣及台美關係的重視，彰顯美方政府繼續深化台美關係的強烈意願，外交部表達感謝。強化台美關係一直是外交部重視的重點工作，政府會繼續深化、鞏固這樣的雙邊關係，希望未來在互利互惠的原則及基礎上，和美方保持密切的聯繫溝通，尋求更多的合作機會，深化台美之間多方位、多層次、多面向的合作夥伴關係，「我想這也是雙方共同的期待」。

習近平稍早前表示，大陸會全面貫徹「一國兩制」，堅持「一中原則」、「九二共識」，推進祖國和平統一進程，和台灣同胞分享大陸發展的機遇；陸方有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動，「我們偉大祖國的每一寸領土都絕對不能，也絕對不可能從中國分割出去」。

此外，針對川普日前簽署《台灣旅行法》，大陸外交部和國防部都發出聲明強烈反對，官媒《環球時報》更嗆，《台灣旅行法》鼓舞蔡政府及台獨勢力，如果美國決定執行，以增進台美高層官員互動，大陸可能採取軍事行動。

關鍵字李憲章台獨川普台灣旅行法九二共識一中
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