台股盤後－美股大跌電子三雄溫吞 次族群聚人氣 守住

台股今 (20) 日因為美股大跌，電子三雄表現溫吞，壓抑指數開盤就摜破 11000 點，資金持續轉向中小型股，包括顯卡、被動、LED 及生技強勢吸金，台塑集團也挺身而出穩住盤勢，緩步收斂跌幅，終場下跌 36.06 點，以 11010.84 點作收，順利守住 11000 點整數關卡，成交值 1096.87 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也是開低震盪，雖然尾盤企圖站回平盤之上，但是仍功虧一簣，終場下跌 0.06 點，以 154.47 點作收，成交值 338.05 億元。

台股則是跌多於漲，其中跌幅最重的是光電類股，跌幅達 1.4%，玻陶及食品也下跌逾 1%，造紙、電器電纜、其他類、半導體、資訊服務、電腦設備。航運、金融、水泥、油電燃氣、電機機械、建材營造、鋼鐵、通信網路、紡纖、其他電子、電子零組件、橡膠、汽車等也均收黑。