大谷翔平小組對抗賽敲2安 總教練：打擊有進步

（中央社記者曹宇帆洛杉磯19日專電）效力洛杉磯天使隊的日籍二刀流球星大谷翔平，今天與隊友進行小組對抗賽，共擊出2支安打，總教練索西亞看了很滿意，稱讚大谷翔平打擊有進步。

投打兼具的大谷翔平在美國職棒大聯盟MLB春訓期間，投打都很掙扎，他今天沒有隨隊出戰另一日籍球星鈴木一朗效力的西雅圖水手隊，而是打小組對抗賽（intrasquad game）尋找手感。

小組對抗賽是大聯盟春訓的賽事之一，由同隊球員分組對抗。

「橘郡紀事報」（Orange County Register）報導，大谷翔平在小組對抗賽中，分別對中繼投手強生（Jim Johnson）、伍德（Blame Wood），先發投手史凱格斯（Tyler Skaggs），還有小聯盟的投手艾薩克（Sean Isaac）。