人大閉幕習近平談反台獨：分裂主義必將失敗 受歷史懲

中國第 13 屆全國人大第一次會議 20 日閉幕，中國國家主席習近平發表談話，警告「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是註定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰」。

據《路透》報導，台灣是中國最敏感的問題之一，而在 2016 年民進黨的蔡英文當選總統後，北京對台灣的敵意也有所上升。

雖然蔡英文多次表明，將維持現狀並確保和平，但北京領導人對此仍舊高度懷疑，而台獨是共產黨的一條紅線。

美國總統川普上周簽署了《台灣旅遊法》，同意美國官員來台及台灣官員赴美，這引起了中國的憤怒。在此時間點，習近平在人大會議上重申推動「和平統一中國」。