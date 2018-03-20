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人大閉幕習近平談反台獨：分裂主義必將失敗 受歷史懲

鉅亨網2018/03/20 14:37
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中國第 13 屆全國人大第一次會議 20 日閉幕，中國國家主席習近平發表談話，警告「一切分裂祖國的行徑和伎倆都是註定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰」。

據《路透》報導，台灣是中國最敏感的問題之一，而在 2016 年民進黨的蔡英文當選總統後，北京對台灣的敵意也有所上升。

雖然蔡英文多次表明，將維持現狀並確保和平，但北京領導人對此仍舊高度懷疑，而台獨是共產黨的一條紅線。

美國總統川普上周簽署了《台灣旅遊法》，同意美國官員來台及台灣官員赴美，這引起了中國的憤怒。在此時間點，習近平在人大會議上重申推動「和平統一中國」。

習近平說：「維護國家主權和領土完整，實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。在這個民族大義和歷史潮流面前，一切分裂祖國的行徑和伎倆都是註定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰。」

習近平表示，他會堅持一個中國原則及「九二共識」，來推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。

除此之外，他也強調，在港澳台的政策上，會全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、「高度自治」。

但另一方面，《路透》指出，實行民主的台灣對專制的中國卻不感興趣，並指責中國不理解民主運作，台灣人民有權決定未來。

在《台灣旅遊法》簽署通過後，台灣政府已感謝美國的支持，不過外交部周一表示，目前沒有讓美國高級官員到訪的計畫。

中國近 1 年在台海周圍加強軍事演習，但習近平重申，中國的崛起不會是對任何國家的威脅，「只有那些習慣於威脅他人的人，才會將其他人視為威脅」。

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