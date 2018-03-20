杭州有26家獨角獸 估值總額1.2兆人民幣 數量居

中新網援引新華網報導，新晉獨角獸企業、雲集共用科技有限公司董事長肖尚略認為，這與杭州已經形成「雨林式」的創業創新生態系統密不可分。這包括山水畫卷般的人居環境、「電商之都」的創新氛圍、開放包容的創業文化等。讓獨角獸企業誕生成長有著像雨林一樣的生態土壤。

日前召開的第 2 屆萬物生長大會公佈了「獨角獸」榜單，杭州市 26 家估值超過 10 億美元的獨角獸企業上榜，估值總額逾 1.2 兆元 (人民幣，下周)，數量僅次於北京和上海，位居第 3；估值超過 1 億美元以上的「準獨角獸」上榜企業也有 105 家。

肖尚略是新興社交電商領域的探路者和領軍人。2015 年 5 月，他創建運營的「雲集微店」全新社交電商平台，不到３年時間，創造了 300 多萬個基於移動互聯網的兼職機會。2017 年銷售總額達到 104 億元。上線以來，累計納稅超過 1.5 億元。在前不久結束的 B 輪融資中，該公司估值達到 20 億美元。

杭州市發改委服務處處長周建兵說，從 26 家企業進入「獨角獸」榜單的行業分佈來看，主要集中在「互聯網＋」、電子商務、企業服務、金融科技、文娛影視、新能源新材料、醫療健康、人工智慧等領域。

「科技、人才與資本一旦結合，就能形成協同創新的巨大能量。」周建兵說，近年來，杭州市致力於打造以數字經濟為核心的現代化經濟體系，積極構築獨角獸企業誕生成長的綜合生態優勢，也是杭州獨角獸企業快速湧現的重要原因之一。比如，培育了貝殼社、六和橋等一批全國知名的眾創空間。特別是大力推進基金小鎮建設，集聚發展天使投資、創業投資、私募股權投資等各類投資基金。

周建兵指出，目前，5 個基金小鎮集聚了 3500 多家各類金融服務機構，管理資產規模超兆；全市私募管理人達到 1000 多家，備案資產管理規模超過 3000 億元。

據瞭解，2017 年，杭州創新活力指數居全國城市第 6 位，有效發明專利和國家級孵化器數量居全國省會城市首位，高新區 (濱江) 在國家級高新區綜合排名躍居第 3 位。