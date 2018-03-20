NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈巡邏警網攔檢　毒蟲手握毒品就逮經濟部傳統產業創新加值中心開幕不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
鉅亨網

杭州有26家獨角獸 估值總額1.2兆人民幣 數量居

鉅亨網2018/03/20 14:40
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

日前召開的第 2 屆萬物生長大會公佈了「獨角獸」榜單，杭州市 26 家估值超過 10 億美元的獨角獸企業上榜，估值總額逾 1.2 兆元 (人民幣，下周)，數量僅次於北京和上海，位居第 3；估值超過 1 億美元以上的「準獨角獸」上榜企業也有 105 家。

為什麼杭州能湧現一大批高速成長的獨角獸企業？

中新網援引新華網報導，新晉獨角獸企業、雲集共用科技有限公司董事長肖尚略認為，這與杭州已經形成「雨林式」的創業創新生態系統密不可分。這包括山水畫卷般的人居環境、「電商之都」的創新氛圍、開放包容的創業文化等。讓獨角獸企業誕生成長有著像雨林一樣的生態土壤。

肖尚略是新興社交電商領域的探路者和領軍人。2015 年 5 月，他創建運營的「雲集微店」全新社交電商平台，不到３年時間，創造了 300 多萬個基於移動互聯網的兼職機會。2017 年銷售總額達到 104 億元。上線以來，累計納稅超過 1.5 億元。在前不久結束的 B 輪融資中，該公司估值達到 20 億美元。

杭州市發改委服務處處長周建兵說，從 26 家企業進入「獨角獸」榜單的行業分佈來看，主要集中在「互聯網＋」、電子商務、企業服務、金融科技、文娛影視、新能源新材料、醫療健康、人工智慧等領域。

科技、人才與資本一旦結合，就能形成協同創新的巨大能量。」周建兵說，近年來，杭州市致力於打造以數字經濟為核心的現代化經濟體系，積極構築獨角獸企業誕生成長的綜合生態優勢，也是杭州獨角獸企業快速湧現的重要原因之一。比如，培育了貝殼社、六和橋等一批全國知名的眾創空間。特別是大力推進基金小鎮建設，集聚發展天使投資、創業投資、私募股權投資等各類投資基金。

周建兵指出，目前，5 個基金小鎮集聚了 3500 多家各類金融服務機構，管理資產規模超兆；全市私募管理人達到 1000 多家，備案資產管理規模超過 3000 億元。

據瞭解，2017 年，杭州創新活力指數居全國城市第 6 位，有效發明專利和國家級孵化器數量居全國省會城市首位，高新區 (濱江) 在國家級高新區綜合排名躍居第 3 位。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp杭州獨角獸headline
人大閉幕習近平談反台獨：分...〈長榮集團展望〉海運供需未...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan