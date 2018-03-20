統一超商再拚營運高峰　陳瑞堂：持續落實推動三寶

統一超商2017年整體合併營收為1,211.3億元，每股稅後盈餘為29.83元，創下歷史新高。統一超商今（20）日舉辦年度媒體茶敘，總經理陳瑞堂表示，2018年會持續落實單品管裡、比較法與優化基礎元素等三寶，不斷累積成長的能量，並秉持著務實精神，獲得更多消費者的認同與肯定，希望2018年可以有更亮麗的表現。

目前全台7-ELEVEN總店數5,242店，預計2018年特色店型將突破1,150店。海外事業部分，菲律賓7-ELEVEN在當地市占率穩居第一，營收獲利穩定成長，2017年總店數2,285店，預估今年底可達到2,600店；轉投資事業方面，對統一超商貢獻度高的公司包含大智通、統一時代百貨、博客來、統一星巴克等，獲利都有顯著成長。

近年來配合政府推動電子支付，統一超商也積極發展多元支付，目前7-ELEVEN共有17種非現金支付方式，去年使用支付工具已超過3億人次，其中消費者最愛買的商品分別是CITY CAFE、遊戲點數、常溫飲料，以及休閒零食；會員機制部分，去年進行整合，預估2018年底OPENPOINT VIP會員將達到120萬人。

陳瑞堂表示，統一超商有三寶，第一寶是「單品管理」，打破過去的模式，連而不鎖，希望每一個店都具備優良條件，加盟主也持續開創有特色的門市；第二是「比較法」，透過不斷的比較，就能夠不斷的成長，依據不同的商圈，去比較同樣商品的銷售，把優良的案例提出來，就可以檢討與改善，達到精采個案的連鎖效應；第三個寶是「持續優化基礎元素」，不管店型如何變化，人、店、商品、系統、物流、制度及文化等7大基礎元素的架構是不會改變的。

陳瑞堂強調，未來也將持續推動這三寶，落實在政策擬定與日常營運當中，累積成長的能量，2018年還是會秉持著務本、務實的精神，希望獲得更多消費者的認同與肯定，並盼望今年可以有更亮麗的表現。