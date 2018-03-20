Selina照片被盜用賣藥　公司發聲明追究責任

Selina（任家萱）7年前因拍攝戲劇《我和春天有個約會》遭到火吻，全身大面積灼傷，好不容易靠著復健逐漸復原。沒想到近來卻有不肖商人盜用她的臉書圖片賣「祛疤膏」，讓Selina本人痛批。而今（21）日Selina所屬的華研國際對此發出聲明。

知道照片被盜用的消息後，Selina非常擔心歌迷受騙，特地於臉書發文提醒，認為「有疤不可怕，無良才可怕」，呼籲歌迷不要被假廣告誤導上當。華研國際也發表聲明，澄清旗下藝人並沒有使用、推薦這些產品外，也將追究相關法律責任。

華研國際音樂聲明稿全文如下：