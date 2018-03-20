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娛樂

Selina照片被盜用賣藥　公司發聲明追究責任

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/20 14:52
▲Selina臉書照片遭盜用，公司發表聲明。（圖／記者陳明安攝，2018.01.06）
▲Selina臉書照片遭盜用，公司發表聲明。（圖／記者陳明安攝，2018.01.06）

Selina（任家萱）7年前因拍攝戲劇《我和春天有個約會》遭到火吻，全身大面積灼傷，好不容易靠著復健逐漸復原。沒想到近來卻有不肖商人盜用她的臉書圖片賣「祛疤膏」，讓Selina本人痛批。而今（21）日Selina所屬的華研國際對此發出聲明。

知道照片被盜用的消息後，Selina非常擔心歌迷受騙，特地於臉書發文提醒，認為「有疤不可怕，無良才可怕」，呼籲歌迷不要被假廣告誤導上當。華研國際也發表聲明，澄清旗下藝人並沒有使用、推薦這些產品外，也將追究相關法律責任。

華研國際音樂聲明稿全文如下：

本公司近日發現有不肖人士未經本公司及藝人任家萱(Selina)同意，擅自盜用任家萱出席廠商活動所拍攝照片之肖像及S.H.E所發行專輯內頁照片之肖像，以網址http://www.owsii.com/beauty為不明製造商之「中藥祛疤膏」產品作廣告，並謊稱「Selina燒傷疤痕全消失，恢復美貌..等」係因使用該網站販售的中藥祛疤膏。本公司特此鄭重澄清，藝人任家萱並未使用、推薦上開產品，請歌迷朋友切勿受欺上當。為保障本公司及任家萱之權益，本公司將追查不法盜用者之法律責任。


▲Selina的照片遭不肖商人盜用賣藥，公司怒發聲明。（圖／華研國際提供 , 2018.03.20）

關鍵字selina盜用
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