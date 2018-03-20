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中央社

台中三井購物中心上梁 預計年底完工

中央社2018/03/20 14:43
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中20日電）日本三井不動產集團斥資新台幣25億元，在台中港打造大型購物中心，在市府、三井、港務公司共同努力下工程順利，今天舉行上梁典禮，預計今年底可完工。

三井不動產集團投資台中港的大型購物中心（OUTLET PARK）今天舉行上梁典禮，台中市長林佳龍與三井不動產株式會社執行役員大林修、台灣三井不動產公司總經理下町一朗、台灣港務公司總經理郭添貴、瑞助營造董事長張正岳等人，都到場共同見證。

林佳龍致詞表示，台中世界花博將在今年11月開幕，三井大型購物中心工程也將在年底完工，花博期間將有大量人潮到台中，希望遊客屆時也前往全新的三井大型購物中心，並期盼不僅促進地方經濟，並帶來更多群聚效應，作為政府成功招商的典範。

林佳龍說，三井大型購物中心是台中港地區第一個大型外國投資，市府與台灣港務公司都非常積極並全力協助，從簽約到現在不到兩年的時間，已看見整個主體工程已初步完成，上梁是非常重要的里程碑。

三井不動產株式會社執行役員大林修說，謝謝市府與各界的幫忙，讓工程順利進行，期待工程順利進行並在今年底如期開幕，到時候大家再齊聚迎接。

台中市經發局表示，從三井表達投資意向、尋覓土地、與港務公司簽約，到開工動土，市府都相當重視整個投資案的進展，成立專案小組召開六次跨局處會議追蹤進度，協助三井完成所有行政流程、排除投資障礙，與港務公司及三井保持密切聯繫，隨時協調、解決問題。

過去台中港有港無市、生活機能不好，只有港口相關行業，台中港的產業型態急需調整與轉變，透過三井這次指標性投資案，希望能引進更多企業至港區開發投資，增加就業機會、帶動觀光人潮。（編輯：李錫璋）1070320

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